López Obrador asegura que "falta muy poco" para "domar" la pandemia de coronavirus en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes que "falta muy poco" para "domar" la pandemia de coronavirus en el país, donde deja un saldo de 49.219 casos confirmados y 5.177 muertos.

"Ya falta muy poco, tengo mucha fe, muchas esperanzas, en que vamos a terminar de domar la pandemia, ya estoy a punto de declarar", ha dicho en la rueda de prensa diaria, según recoge el diario mexicano 'Milenio'.

Sin embargo, al mismo tiempo ha enfatizado que, para "hacerla horizontal", los mexicanos aún deben respetar las medidas preventivas, lo cual "va a significar sana distancia y cuidado". "Para llegar a la nueva normalidad, necesitamos mantener disciplina", ha indicado.

México es uno de los países más afectados por la COVID-19 en América Latina, a pesar de lo cual López Obrador se ha negado a imponer una cuarentena nacional y se ha limitado a hacer recomendaciones que, según sostiene, los mexicanos han cumplido.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, anunció la semana pasada un plan hacia "la nueva normalidad" que se divide en tres fases a desarrollar entre el 18 de mayo y el 1 de junio, si bien es de "aplicación voluntaria".

La primera fase arranca este lunes y consiste en la reapertura de los llamados "municipios de la esperanza", un total de 269 localidades en 15 estados que no tienen contagios y no son vecinos de estados con contagios. "Ahora no seguimos en rojo, ya pasamos a una fase intermedia: ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde", ha destacado.