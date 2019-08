Libertad para el hombre con demencia que mató a su mujer hasta que se inicie su internamiento en un centro civil

La Audiencia Provincial de Ourense aplica el criterio del Constitucional, a falta de sentencia firme

J.A.L., el hombre diagnosticado de demencia fronto-temporal que mató a su mujer el 29 de enero de 2017 en la vivienda conyugal, ha quedado en libertad este miércoles hasta que el juzgado de familia inicie un internamiento no voluntario, con carácter urgente, en un geriátrico convencional.

La Audiencia Provincial de Ourense ha llevado a cabo este miércoles la vista oral para estudiar la solicitud de libertad presentada por la defensa.

La defensa ha basado su petición de libertad en el criterio del Tribunal Constitucional que establece que, a falta de sentencia firme, únicamente es posible aplicar la jurisdicción civil y acordar el internamiento en un centro de carácter civil.

El magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, ha aplicado dicho criterio recogido en una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, dado que existe una laguna jurídica importante que no contempla la prórroga de prisión en una persona demente a la que se le ha aplicado la eximente completa, como es el caso de J.A.L.

Por tanto, J.A.L. saldrá inmediatamente de prisión y permanecerá en casa con sus parientes hasta que el juzgado lo interne en un centro convencional.

La sentencia inicial fijó un máximo de 14 años en un psiquiátrico dependiente de administraciones penitenciarias. No obstante, habrá que esperar a que la sentencia sea firme para que se lleve a cabo el cumplimiento de la medida impuesta.

"CON TRATAMIENTO NO SUPONDRÁ PROBLEMA ALGUNO"

El abogado de la defensa, Orbán Moreno, ha manifestado a la salida de la vista oral que la familia del homicida "ya ha hecho gestiones" y "existen centros geriátricos convencionales dispuestos a acoger a J.A.L.".

A su vez, el letrado de la defensa también ha sostenido que "con tratamiento la enfermedad de J.A.L. no supondrá problema alguno para el resto de la ciudadanía ni de internos del geriátrico".

Sin embargo, la abogada de la acusación particular, Francisca Martínez, ha declarado que "no tiene la seguridad de que no vaya a poder pasar algo" y, para ello, se ha remitido a las declaraciones de los psiquiatras durante la vista oral con juzgado popular que "pusieron de manifiesto que su conducta no era previsible".

En el mes de septiembre la defensa formalizará el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia de primera instancia dictada el pasado mes por la Audiencia Provincial de Ourense y ha declarado que recurrirán "el fondo del asunto".