El PP de León y Ponferrada se unen para corregir la conexión ferroviaria "deficitaria" entre ambas poblaciones

Reivindican el Corredor Atlántico y que el Gobierno no "compre voluntades" con inversiones en otros territorios

El alcalde de Ponferrada (León), Marco Morala (PP), y el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, han mantenido este miércoles encuentro en la ciudad berciana donde han denunciado que es "inconcebible" que las dos principales poblaciones de la provincia tengan una "conexión ferroviaria deficitaria".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León ha explicado en rueda de prensa que el tren que une la capital leonesa con Ponferrada "tarda más que el AVE entre León y Madrid", además de suponer un "viaje incómodo", con convoyes "del siglo pasado".

Además, en el encuentro, los dos cargos del Partido Popular han puesto el acento en la necesidad de reclamar las inversiones para el desarrollo del Corredor Atlántico, con el objetivo de consolidar a la provincia de León como "nudo logístico" y favorecer el asentamiento de empresas, la creación de empleo y la actividad económica.

"Es la inversión fundamental para el desarrollo de esta provincia", ha afirmado Fernández, que ha señalado, sin embargo, que, desde hace cinco años, los mismos que lleva el PSOE al frente del Gobierno de España, esté proyecto ha contado para León con una inversión de "cero euros", mientras que sí se ha avanzado con el Corredor Mediterráneo.

"Vamos a estar pendientes de los Presupuestos Generales del Estado porque algunas informaciones dicen que en el acuerdo de investidura iría también el presupuesto de los presupuestos de 2024. Eso da la pista de lo que podemos esperar en León en cuanto inversiones", ha sostenido el portavoz popular.

"COMPRAR VOLUNTADES"

En este sentido, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha afirmado que "se va a intensificar el derivar el presupuesto a otros lugares de España para comprar voluntades políticas que aseguren a Pedro Sánchez el mantenimiento en el poder", lo que considera que es "la peor forma de hacer política".

Por eso, ha indicado que la provincia de León está "perjudicada y abandonada" por el Gobierno de España con "el silencio cómplice del socialismo leonés". "No sé lo que hemos hecho los bercianos a los socialistas para que nos traten tan mal", ha lamentado Morala que ha señalado, sin embargo, que no pretende ser "más que nadie" si no recibir "lo que es justo", mientras el presidente del Gobierno está "muy entretenido amnistiando".

CIERRE DE LA MINERÍA

Así, el regidor berciano ha insistido en que se impulse la inversión para los "proyectos prometidos" para mejorar la conexión por ferrocarril entre León, Ponferrada y Galicia, además de medidas para "compensar el cierre precipitado, sectario y sin transición" de la actividad de la minería del carbón y de las centrales térmicas.

Además, ha reclamado solucionar el problema del nudo del Manzanal, además de insistir en las inversiones del Corredor Atlántico o el impulso a la autovía entre Ponferrada y Orense porque, actualmente, "el Gobierno socialista no quiere esta autovía".