Otras curiosas 'coincidencias' entre lemas de campaña electoral

Es muy difícil sintetizar en una frase, en unas pocas palabras todo un programa político para un país. Por eso, como ha pasado con el primero de los lemas de campaña electoral que ha presentado el Partido Socialista de cara a las generales del 28 de abril, las ideas suelen repetirse. En esta ocasión el PSOE parece haberse inspirado, paradójicamente, en Vox. El eslogan: "La España que quieres".

Pero no es la primera vez, ni será la última que esto ocurra. Estos son solo algunos ejemplos de curiosas coincidencias entre frases de campaña:

1. PNV vs. PP

En 2015 hubo elecciones autonómicas y municipales. Para ellas, en enero de ese año el Partido Nacionalista Vasco presentó un lema: "Hacer. Crecer". Unos meses después, en abril, el PP estrenó el suyo: "Trabajar. Hacer. Crecer".

2. Podemos vs. festival de jazz

No solo los lemas electorales van de un partido a otro entre cita y cita electoral. También los diseños de carteles, y no solo de formaciones políticas. Podemos se presentó a sus primeros comicios en las elecciones europeas de 2014. Y para uno de sus actos de campaña utilizó el mismon cartel que el de la 47ª edición del festival Jazz Al Día.

Incluso tuvieron que pedir disculpas:

Pedimos disculpas de parte del equipo de diseño de Podemos por el uso indebido de un cartel de Alfredo León, @AlfredoAoiz. — PODEMOS (@ahorapodemos) 8 de abril de 2014