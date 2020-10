Lastra felicita a Casado por su "ataque" a Vox pero le pide que deje de gobernar "con la ultraderecha"

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha felicitado al líder del PP, Pablo Casado, por su "ataque" a Vox durante el debate de la moción de censura del partido de Santiago Abascal, y por votar 'no', aunque ha criticado, no obstante, que solo se centre en defender su "hegemonía" en la derecha, y no "la democracia frente al extremismo", y que no rompa "con la ideología del odio".

"Señor Casado, la mejor defensa es un buen ataque, y hoy le doy la enhorabuena, ha hecho usted un buen ataque, pero también le digo: vaya teatrillo se ha montado", ha afirmado durante su primera intervención en el debate de la moción de censura, en el que le ha pedido que deje de gobernar con la ultraderecha.

En este sentido, Lastra ha avisado a Casado de que no puede seguir "blanqueando" a la extrema derecha, y "sembrando lo que ellos cosechan", y le ha preguntado si "van a romper en Madrid, Andalucía y Murcia". "Usted sin Vox no es nada", ha sentenciado.