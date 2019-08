Las principales líneas de gobierno que marcarán el mandato de Chivite en Navarra

El acuerdo al que han llegado PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra incluye el respeto y la defensa e impulso de nuestro autogobierno dentro de la legalidad y lealtad institucional, avanzando en la actualización de nuestros derechos históricos desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto del Estado y partícipes en el proyecto de Europa, dotándonos de unas instituciones forales y locales útiles para los retos del presente y del futuro.

En el documento de 77 páginas que han firmado los cuatro partidos se recoge tambien la promesa de proteger la realidad histórica, cultural y social de Navarra, incluyendo las lenguas propias que forman parte de la misma. Los cuatro partidos consideran de entrada que Navarra "afronta la legislatura con el objetivo clave de avanzar por la senda del progreso económico y social, la lucha contra la desigualdad la defensa y mejora de su autogobierno dentro de la lealtad institucional, la igualdad de oportunidades y la convivencia de la pluralidad de la sociedad navarra como ejes vectores de su acción legislativa y de gobierno".

Uno de sus puntos más señalado es la intención de reducir al mínimo la educación concertada. ''No aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente''. ''Estudiar e impulsar la reducción de conciertos en la etapa postobligatoria conforme vayan cumpliéndose la vigencia de los mismos''. Con esto, el acuerdo de las cuatro formaciones busca impulsar y promover la educación pública y laica. ''Promover una escuela pública laica. Aprobar la reforma, que encaja en el marco legal actual, para reducir el horario al mínimo que permite la LOMCE. A la espera de las reformas necesarias para que la enseñanza de la religión no se considere ni en el currículum ni en el horario escolar, promoviendo la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural, evitando los fundamentalismos''.

El documento dedica un capítulo a la política linüística, en el que se prevé un ''impulso de un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y la realidad socio-lingüística navarra, que responda a las necesidades y permita seguir siendo libres en la forma de relacionarnos y convivir con las lenguas habladas en la Comunidad foral, alejandro definitivamente el euskera del debate partidista, la confrontacioón y desterrando sentimientos de discriminación en la ciudadanía''. ''Estudio, y en su caso adaptación de la normativa que regula el uso del euskera para garantizar un tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística del territorio, a la vez que ampare el uso y conocimiento del euskera por la ciudadanía de forma acorde con los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades''. ''Fomento del euskera en los medios de comunicación, enseñanza del euskera a personas adultas, vida social y cultural, de manera especial programas dirigidos a la población más joven''.

En educación, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E prevén el impulso de un Pacto Social y Político por la Educación y se comprometen a "seguir implantando la educación en igualdad a lo largo de todo el sistema educativo navarro garantizando su aplicación del programa Skolae en todos los centros financiados con recursos públicos y garantizando en todos los centros el tratamiento de los contenidos relativos a la educación afectivo sexual y para la igualdad y la no violencia que son de carácter prescriptivo para todos los centros educativos".

También se comprometen a trabajar para "acordar con el Gobierno central culminar los acuerdos sobre la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico y seguridad vial y seguir trabajando para que la Policía Foral sea la policía de referencia en Navarra en materia de seguridad ciudadana y medioambiente". También se han comprometido los cuatro partidos a "mantener y seguir impulsando el apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA y otras organizaciones terroristas, trabajando con las asociaciones que las representan" y el rechazo de "cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familias".