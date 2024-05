Las Juntas de Álava se reafirman en la definición e impulso de un modelo vasco de acogida en colaboración con el Estado

El pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado una enmienda de sustitución del Gobierno foral (PNV-PSE) a una propuesta original del PP en la que pedía "paralizar el macrocentro de inmigrantes y refugiados de la antigua residencia Arana", para "reafirmarse en la definición e impulso de un modelo vasco de acogida en colaboración con el Gobierno del Estado".

Se trata de una iniciativa que se trasladó del pleno de la pasada semana, debido a que obtuvo 23 votos a favor, 3 abstenciones y 23 votos en contra durante las dos votaciones efectuadas el pasado 15 de mayo.

Asimismo, las Juntas Generales de Álava instan al conjunto de las Administraciones Públicas a que persistan en el objetivo de "robustecer el modelo de integración de la población acogida a la protección internacional" y que, para ello, "refuerce la capacidad institucional y desarrolle el potencial integrador de la sociedad vasca y de su tejido asociativo, para afianzar una integración cívica adecuada".

La votación no ha estado exenta de polémica, ya que los grupos junteros no han podido ver en pantalla el desarrollo de la misma, por lo que la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha pedido "poder repetirla", ya que "muchos junteros no han votado, porque no la han visto".

También el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha demandado que "conste en acta" que el PP pide una "repetición de la votación", ya que, "al no aparecer en la cámara, muchos de los junteros no han votado, porque no veían la votación clara".

La presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, ha aceptado que conste en acta, pero ha rechazado repetir la votación, al alegar, tras un receso, que, "de acuerdo al criterio de los letrados, se da por buena la votación" y señalar que "hemos revisado todas las votaciones y no ha habido ningún error técnico". La iniciativa ha contado con 21 votos a favor, 18 votos en contra, 5 abstenciones y un voto nulo.