Las frases más contundentes de la carta de Iglesias a Errejón: "Íñigo no es Manuela"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este jueves la decisión "personal" de Íñigo Errejón de sumarse a la marca "Más Madrid" de Manuela Carmena y le ha advertido de que la formación está dispuesta a apartarse en las elecciones municipales, pero saldrá a ganar las autonómicas porque "Íñigo no es Carmena".

El líder de Podemos, que se encuentra estos días fuera de la primera línea política y disfrutando de su permiso de paternidad, ha difundido una carta en sus redes sociales tras conocer a primera hora de esta mañana la decisión de Errejón de presentarse a las próximas elecciones autonómicas con la marca de la plataforma 'Más Madrid' de Manuela Carmena y no con la de Podemos.

Aquí tienes las frases más destacadas de la carta que pone fin a la amistad de dos compañeros que, un día, soñaron juntos con asaltar los cielos:

- Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así.

- En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto.

- No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo. Hace ya dos años, la Asamblea de Vistalegre mostró una herida y una falta de madurez que os avergonzó y nos avergonzó. Recuerdo cuando entré allí y escuché a nuestra gente gritar «unidad».

- Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas.

- El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid. Pero, con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente.

- Hoy es un día amargo, pero la historia de las luchas sociales enseña que quien se levanta tras un golpe es más fuerte que quien nunca fue golpeado. Hoy, como siempre, sí se puede.