Las Cortes de Aragón rechazan la ley de amnistía y apuestan por recurrir ante el TC, a iniciativa de PP y VOX

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, en sesión plenaria, sendas proposiciones no de ley de los grupos de PP y VOX contra la ley de amnistía, apostando por recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC). Solo PP y VOX han votado a favor, mientras que los partidos de izquierdas han votado en contra, el PAR no ha estado presente en el debate y Aragón Teruel Existe se ha abstenido.

En su iniciativa, el PP apela a "la legalidad e igualdad de todos los aragoneses" y apuesta por recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, tanto desde el Parlamento como desde el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma.

Con la proposición no de ley de VOX, la cámara rechaza la ley de amnistía, insta al Ejecutivo a llevar a cabo cuantas acciones legales estén a su alcance para evitar su aprobación por las Cortes Generales y a recurrirla ante el TC, añadiendo que "aquellos diputados que voten a favor de una Ley de amnistía a los golpistas catalanes serán responsables de esta traición sin precedentes"

El diputado del PP Fernando Ledesma ha aseverado que la ley de amnistía "quiebra la separación de poderes" y "socava" la oposición al independentismo, y ha preguntado al PSOE Aragón si "va a tener la valentía de rebelarse" ante el PSOE federal, manifestando: "O están con Sánchez o con Lambán".

El parlamentario de VOX David Arranz ha afirmado que "en unos días se va a perpetrar un ataque a nuestros derechos y la Constitución", la aprobación de la Ley de Amnistía, tildando de "delincuentes" a "los prófugos de la justicia", apelando a "la dignidad y el imperio de la ley" frente a "las prebendas ilegales e ilegítimas y la ruptura de la igualdad entre españoles".

"La amnistía no tiene encaje institucional" porque "el indulto colectivo no cabe en la Constitución porque el constituyente no quiso", añadiendo que la ley de amnistia quiebra la seguridad jurídica e incumple los compromisos internacionales de España, "un atropello".

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha afirmado que PP y VOX buscan "el desprestigio de la política" porque la ven como "un fin en sí mismo para medrar", achacando la iniciativa de VOX al "filibusterismo parlamentario". También ha dicho que el PSOE resuelve las "contradicciones" con "el debate dialéctico" y nunca con "el taconazo".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que estas iniciativas "buscan incomodar y poner en aprietos al PSOE", tras lo que se ha preguntado si las Cortes de Aragón o el Ejecutivo regional tienen competencia para recurrir ante el TC esta ley y ha expresado sus dudas de que el alto tribunal admita estos recursos.

El diputado de Aragón Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha considerado que "el verdadero problema" del debate sobre la ley de amnistía es que esconde acuerdos que perjudican a otros territorios y crean desigualdad, subrayando que "a lo largo de la democracia se han sacrificado territorios a cambio del poder y de intereses económicos", criticando a los grandes partidos. "La amnistía genera desigualdad entre españoles", ha dicho Moreno, quien ha rechazado "la confrontación partidista" y ha defendido "el acuerdo en la sociedad catalana".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha echado en cara a PP y VOX la derogación de la ley de memoria democrática, añadiendo que "no se puede estar permanentemente utilizando las instituciones para cargar contra un resultado legítimo que dio lugar a un Gobierno de España plural".