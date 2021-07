Las comunidades imponen nuevas restricciones de cara al fin de semana con la incidencia acumulada al alza

Ya es viernes, y como cada viernes en los meses de verano, la operación salida de las grandes ciudades marca la jornada. Según informa la Dirección General de Tráfico, las retenciones marcarán la jornada del viernes, un claro indicativo de que muchos españoles aprovechan sus vacaciones para desplazarse dentro del territorio nacional.

Por otra parte, la variante Delta marcará el desarrollo del fin de semana en numerosos puntos de España, especialmente en aquellos donde los brotes son abundantes y donde la tasa de incidencia está desbordada. Casualmente, muchos destinos costeros están implicados dentro de las zonas más restringidas, véase Cataluña, Andalucía, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta. Por otra parte, España puede celebrar, entre comillas, que ambos archipiélagos están ahora mismo fuera de ese rango de riesgo máximo.

Alemania se suma a Francia

El Gobierno alemán ha anunciado en la mañana de este viernes a toda España en la lista de regiones de riesgo por covid, el menor de sus tres niveles de alerta, por el repunte de la incidencia en las últimas dos semanas. Esta noticia se suma a la que se conocía en la jornada de ayer de Francia, los galos han recomendado no viajar a ningún punto del territorio español.

La decisión no tiene repercusiones directas para los alemanes que se encuentran actualmente de vacaciones en España o que planean viajar en los próximos días, pero sí es un toque de atención para sus ciudadanos y el sector turístico español.

Quienes vuelen desde España a Alemania, independientemente de que hayan estado en España desde antes del inicio de esta quinta ola, deberán presentar al aterrizar un test negativo o una prueba de su plena inmunización, sea por haber recibido la pauta de vacunación completa o haber superado la enfermedad.

Restricciones en España para salvar el turismo

La gran cantidad de contagios que han aparecido en los últimos días ha obligado a las comunidades a a tomar cartas en el asunto. Es importante acelerar el ritmo de la vacunación entre los jóvenes, para de este modo frenar la escalada. Otra medida que se ha tomado es endurecer las restricciones, sobre todo en el ocio nocturno, ante el temor a que la quinta ola dé la puntilla a la campaña turística y ralentice aún más la recuperación económica.

Y es que la incidencia de transmisión se ha disparado desde que comenzó el repunte de la pandemia hace dos semanas, hasta sumar casi 316 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, multiplicarse por tres en el grupo de 20 a 29 años (1.047) y aumentar a 891 casos entre el de 12 y 19. Esta cifras han llevado a las autoridades a hacer un llamamiento para concienciar a la población, sobre todo a los jóvenes, a fin de que hagan un último esfuerzo para derrotar al virus y extremen la precaución en los encuentros sociales en los que no pueden mantener la distancia de seguridad.

El mapa de restricciones queda de la siguiente manera:

ANDALUCÍA

Andalucía mantiene las restricciones que están en vigor, aunque ha decretado el cierre de la actividad no esencial del municipio de Peal de Becerro (Jaén), al superar el límite de 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes.

La hostelería, en general, puede cerrar en todos los niveles de alerta a las doce horas aunque se permite estar hasta la 1 de la madrugada sin servir comidas ni bebidas. Las celebraciones tienen que acabar a las 02.00 de la madrugada.

En los pubs y discotecas de distritos que están en el nivel 1 de alerta se permite el uso de las pistas de baile, en exterior, con mascarilla y hasta las 2.00 horas.



ARAGÓN



Aragón ha vuelto al nivel 2 de alerta sanitaria y ha impuesto algunas restricciones que afectan fundamentalmente a ocio nocturno, que deberá cerrar a las 00.30 horas y no admitir clientes media hora antes. No se permite el uso de las pistas de baile.

En la hostelería, el horario es hasta las 23.00 horas con un aforo del 50 por ciento en interiores y del 100 por cien en las terrazas, con un máximo de seis y diez personas por mesa respectivamente.



ASTURIAS



En Asturias, el ocio nocturno está abierto hasta las tres de la madrugada y los locales hosteleros continúan con su horario hasta la una y un máximo de seis personas por mesa en interior y diez en terraza. No se puede consumir en barra.

Se permiten eventos multitudinarios con un máximo de 5.000 personas en exteriores, aforo que se reduce a la mitad en interiores.



BALEARES



Baleares mantiene las mismas restricciones desde mediados de junio a pesar del fuerte incremento de los contagios, aunque para tratar de limitar los botellones, desde mañana, comercios y gasolineras tienen prohibido vender alcohol desde las 22 horas.

En bares y restaurantes, que pueden abrir hasta las doce, el aforo es del 50% en interiores, con seis personas por mesa, y de 100% en exteriores, donde se pueden reunir hasta diez.

En cuanto a las discotecas, se aplaza su apertura hasta al menos el último fin de semana de julio. Las reuniones sociales privadas no tienen limitaciones, ni los aforos de los comercios, mientras que las playas están cerradas de la medianoche a las 6 horas.

Los viajeros que lleguen a las islas procedentes de cualquier territorio español excepto Ceuta tienen que presentar prueba diagnóstica negativa reciente o acreditar que han completado la vacunación.



CANARIAS



Canarias ha pedido el aval del TSJC para reponer el toque de queda en Tenerife, que se encuentra en nivel 3 de alerta, entre las doce y media de la noche y las 6 de la mañana. En esta isla se prohíbe también la venta de alcohol desde las 20.00, se reduce el aforo en el transporte público al 33% y de los centros comerciales al 25%.

Las islas batieron este jueves el récord de casos diarios de toda la pandemia, por lo que se han tomado otras medidas, como reducir los aforos en centros comerciales o en el transporte público, o cerrar desde las 20.00 horas espacios como parques o playas en los que se estima que pueden organizar botellones o reuniones multitudinarias.



CANTABRIA



En Cantabria, la hostelería puede abrir conforme al horario que recoge su licencia, salvo el ocio nocturno, que está cerrado desde la noche del pasado 2 de julio.

La principal novedad de esta semana es que 36 de los 102 municipios cántabros han subido al nivel 2 de alerta, entre ellos los de mayor población como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo, a pesar de que el ocio nocturno lleva cerrado una semana. En todos ellos el aforo de los comercios es del 50% y en el caso de los espectáculos del 75%.

En el nivel 1 de alerta se encuentran 66 municipios. En ellos que se permite un aforo en el comercio del 75%, al igual que en los cines, teatros y espectáculos culturales.



CASTILLA-LA MANCHA



En Castilla-La Mancha, los establecimientos de hostelería y restauración puede abrir hasta las 2, con un aforo máximo del 75% en interiores y del 100% en terrazas, siempre que se respete la distancia de 1,5 metros entre las mesas, donde puede haber un máximo de diez comensales. Está prohibido el servicio en barra.

Las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3, con un aforo del 75 por ciento en el interior y del 100 por ciento en terrazas. Al aire libre está permitido el baile, siempre que se respete la distancia interpersonal. En los centros comerciales, el aforo es del 75 por ciento.



CASTILLA Y LEÓN



Castilla y León mantiene el nivel 1 de alerta, aunque esta semana ha adelantado el horario de cierre del ocio nocturno a las dos de la madrugada desde hoy hasta el próximo 22 de julio, sin posibilidad de admitir clientes una hora antes.

El aforo en las discotecas y sala de fiestas pasa a ser de un tercio y no se permite el uso de pistas de baile. Se permite un máximo de diez personas por mesa en el interior de los locales. Prohíbe el consumo en barra o de pie.



CATALUÑA



Cataluña ha decretado el cierre del ocio nocturno en espacios interiores (solo se salvan los locales que tienen terraza) a partir de este fin de semana y obliga a que los participantes en eventos de más de 500 personas se hagan test de antígenos, cuenten con una PCR negativa o la pauta de vacunación completa.

En la hostelería, el aforo es del 50 por ciento en interiores y del 100% al aire libre, con un límite de comensales por mesa de seis dentro de los locales y 10 en terrazas, y un horario ininterrumpido de 6 a 1 de la mañana. Mismo horario para los comercios, en función de la autorización de cada uno de ellos, y con un aforo del 70%.



COMUNIDAD VALENCIANA



La Comunidad Valenciana cierra desde esta medianoche el ocio nocturno y ha pedido el aval del Tribunal Superior de Justicia para recuperar el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana, de forma selectiva y acotada en municipios con mayor incidencia, lo que podría afectar a unas 40 localidades.

Las medidas, que estarán en vigor hasta el 25 de julio, contemplan también el adelanto en media hora del cierre de la hostelería, hasta las 00.30 horas, con un máximo de diez personas en el exterior y seis y un aforo de 50 por ciento en interiores. Prohibido consumir en barra y fumar.

No están permitidas las fiestas populares, ni los pasacalles ni los desfiles.



EXTREMADURA



Extremadura mantiene el nivel 1 de alerta sanitaria y no ha adoptado nuevas medidas, más allá de los cierres perimetrales que están vigentes en Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo y Moraleja, en la provincia de Cáceres, y Santa Amalia, Barcarrota y Valdelcalzada, en la de Badajoz por su alta incidencia de contagios.

Los establecimientos de hostelería y ocio nocturno pueden abrir hasta las tres de la madrugada y se permite el consumo en barra siempre que haya una distancia interpersonal de 1,5 metros entre clientes, que deberá ser de dos metros entre las mesas, con un máximo de seis personas sentadas en torno a las mismas.

El aforo en el interior es del 50 % y del 100 % en terrazas o exteriores.



GALICIA



En Galicia se permite, a partir de mañana, el ocio nocturno en municipios con nivel medio de restricciones, un total de 10, ya no solo a los que se encontraban en riesgo medio bajo, aunque, para acceder a los locales, hay que presentar el certificado de vacunación completa o una prueba diagnóstica realizada 72 horas antes.

Otra de las novedades de esta semana, es que los ayuntamientos deben cerrar los parques y jardines públicos o lugares similares, así como las playas, entre las doce y las seis de la mañana, para evitar aglomeraciones de personas o la práctica del botellón, que está prohibido en toda la comunidad.



LA RIOJA



La Rioja se mantiene, en su conjunto, en el nivel 2 medio de alerta, por lo que siguen las actuales restricciones por la covid-19, de acuerdo a la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos y la situación hospitalaria.

La hostelería y restauración puede cerrar como máximo a las dos de la mañana, según la licencia que tengan, y se permite un aforo del 75 % en interiores y el 100% en espacios abiertos. Se recomienda un máximo de 6 personas por mesa.

En el comercio, el aforo es del 75% al igual que en las actividades de ocio y cultura, congresos y academias.



MADRID



La Comunidad de Madrid mantiene las restricciones que están vigentes actualmente en la región por considerar que son suficientes y apuesta por la concienciación y la vacunación para hacer frente al incremento de contagios, que afecta en mayor medida a los jóvenes.

locales de ocio nocturnos seguirán abiertos hasta las tres, aunque no se permiten nuevos clientes una hora antes. Prohibido consumir en barra. El baile solo está permitido en discotecas que ya tenían pistas al aire libre, siendo obligatorio el uso de la mascarilla.

En cuanto a los horarios en los establecimientos comerciales minoristas, centros comerciales y mercadillos, se mantienen sin ninguna limitación, mientras que bares, restaurantes, cines, teatros, auditorios, locales de juego, apuestas y casinos pueden cerrar como tarde a la una de la madrugada.



MURCIA



Murcia cierra a partir de esta medianoche el interior de los locales de ocio nocturno, por lo que solo se permite continuar con esta actividad en el exterior con un máximo de diez personas por mesa, los mismos comensales que se permiten en la hostelería.

No se permiten celebraciones en los municipios en los que el índice de la transmisión es muy alto y, en el mejor de los casos, si es baja, se rebaja al 75% del local, con un máximo de 100 personas en el interior y de 200 al aire libre.



PAÍS VASCO



En Euskadi siguen las mismas restricciones fijadas desde el 19 de junio pese a la continua escalada de la tasa de incidencia acumulada. Únicamente se ha añadido en el último decreto la prohibición expresa de celebrar "botellones" y "no fiestas" que no respeten las medidas establecidas.

La hostelería cierra a las 02.00 horas, misma hora fijada para las actividades culturales. El aforo máximo de los locales es del 50 por ciento en interiores. Sigue prohibido consumir en barra o de pie.

Están abiertos los txokos y sociedades gastronómicas y cerradas las lonjas y locales juveniles, así como los locales de ocio nocturno como discotecas y pubs que no se hayan adaptado a servicios de hostelería



NAVARRA



En Navarra, desde el 7 de julio y durante al menos quince días, el ocio nocturno deberá cerrar a la una de la madrugada, tras entrar en vigor la nueva Orden Foral ante el repunte de casos de covid-19.

El Gobierno ha establecido para los interiores de la hostelería un aforo del 60 % y en discotecas, del 50 % y sin la posibilidad de utilizar la pista de baile.

En los comercios minoristas, el aforo es del 75 %, mientras que en los hipermercados, medias y grandes superficies la ocupación máxima es del 60 %.



CEUTA



Ceuta ha flexibilizado, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las restricciones tanto en la apertura del ocio nocturno como de la hostelería al haber descendido los casos activos hasta únicamente tener 19.

La hostelería puede abrir de viernes a domingo hasta la una y media y el ocio nocturno hasta las 2.30, media hora más de apertura en los dos casos. De lunes a viernes el horario de la hostelería se mantiene en las 00.30 horas mientras que el del ocio nocturno se amplía hasta las 2.00 horas.

Las celebraciones al aire libre pueden ser del 100% en exteriores, aunque en los interiores se mantiene la restricción del 50 por ciento y hasta 54 comensales. Se prohíbe consumir alcohol en la vía pública y en grupos.



MELILLA



Melilla mantiene el cierre a las dos de la mañana para todas las actividades no esenciales, entre ellas la hostelería, excepto los establecimientos que desarrollen funciones de guardia, como farmacia o estaciones de servicio.

El aforo se mantiene en el 50 por ciento en interiores y el 100 % en exteriores, siempre que se guarde la distancia de seguridad de un metro y medio.