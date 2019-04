JxCat no reconoce "políticamente" la moción del PSC que pide a Torra convocar elecciones

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha asegurado este jueves que no reconocen "políticamente" la aprobación de la moción del PSC-Units que pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza.

"El Govern mantiene el mismo apoyo de los grupos que tuvo en la investidura, por lo que políticamente la moción ha sido rechazada, tumbada por el Parlament", ha sostenido en declaraciones en los pasillos de la cámara, después de que la iniciativa haya salido adelante con 62 votos del PSC, Cs, PP y los comuns, y 61 votos en contra de JxCat y ERC, mientras que los cuatro diputados de la CUP no han participado en la votación.

Tras resaltar que la moción no tiene ningún efecto jurídico, ha recordado que en esta votación no han podido participar los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena, lo que entienden como una "interferencia en el Parlament", y por ello no reconocen el resultado de la moción.

"Sólo con el voto de calidad del juez Llarena, con los votos que no se han podido contar, se puede adulterar el resultado y hacer que la moción prospere", ha lamentado Costa, tras recordar que el resultado de las elecciones del 21 de diciembre permitió que, con la suma de una mayoría simple entre JxCat y ERC, se pudiera investir a Torra.

Sobre que la CUP haya pedido elecciones pero no haya participado en la votación, ha apuntado que ya se posicionaron "en la oposición" el día de la investidura, por lo que considera que el Govern mantiene el mismo apoyo parlamentario y popular de entonces.