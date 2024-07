JxCat evita valorar el preacuerdo ERC-PSC hasta conocer la letra pequeña del texto

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha evitado este martes hacer una valoración sobre el preacuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, hasta disponer del texto y conocer la letra pequeña del pacto.

Con esta cautela ha reaccionado Turull tras la reunión de la ejecutiva de Junts, convocada este martes para analizar el preacuerdo anunciado por ERC, que según aseguran los republicanos concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial, además de una consellería de Política Lingüística y una "convención nacional para la resolución del conflicto político" catalán.

La reunión de la dirección de Junts no ha servido para llegar a una conclusión al respecto, ya que ERC y PSC todavía no han dado a conocer el documento del preacuerdo.

Por ello, para no precipitarse en sus valoraciones, Turull ha explicado en unas breves declaraciones ante los medios que no piensa valorar un documento del que aún no dispone.

"La valoración precisa y concreta del acuerdo lo haremos cuando dispongamos del texto del acuerdo", ha recalcado Turull, que ha subrayado que se trata de "temas muy serios", por lo que Junts solamente se pronunciará "sobre certezas, no sobre especulaciones".

Por ahora, "la única certeza que hay es que si la militancia de ERC lo avala, Illa será presidente", ha advertido Turull, que ha recordado que JxCat no está de acuerdo con esta investidura.

De hecho, en un acto el pasado sábado junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Els Banys i Palaldà (Francia), Turull aseguró que Junts hará "todo lo que pueda" para impedir la investidura de Illa, que a su juicio emprendería un "proceso de desnacionalización" de Cataluña.