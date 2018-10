Junta valora los planes locales para fomentar el papel de mujer en zonas rurales que prevé la ley andaluza de igualdad

Las entidades locales andaluzas deberán elaborar sus propios planes de igualdad de género, fomentando así el empoderamiento, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres que viven en el medio rural, según recoge la nueva Ley autonómica de Igualdad de Género, aprobada este otoño por el Parlamento andaluz, que incorpora medidas específicas para promover el papel de las mujeres rurales, y cuya aplicación ya ha iniciado el Gobierno andaluz, con la publicación de una nueva línea de incentivos de Empleo para la elaboración de dichos planes.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha presidido en Málaga un homenaje a 15 mujeres en el Día Internacional de la Mujer Rural.

Ha detallado, en este sentido, que la normativa "afecta a distintas áreas, beneficia el ámbito del empleo, elimina la brecha salarial y beneficia otros aspectos de la vida de las mujeres, pero tiene un aspecto que tiene que ver con los planes locales y que incide en las mujeres rurales particularmente".

Sánchez Rubio ha recordado "la importancia de la nueva ley para una comunidad como Andalucía, donde más del 90 por ciento del territorio se considera rural".

"Las mujeres rurales son casi el 50 por ciento de la población rural que hay en la Comunidad", ha detallado, al tiempo que ha precisado que son más de 1.800.000 las mujeres que viven en zonas rurales y "trabajan intensamente en el desarrollo de sus zonas rurales".

"No se entendería en nuestra tierra sin esas mujeres que finalmente han hecho que Andalucía sea mejor a lo largo de la historia", destacando que este lunes se da un homenaje a estas mujeres en el Día Mundial de las Mujeres Rurales.

Por otro lado, ha incidido en que para que la población se fije al territorio se tiene que hacer también de la mano de las mujeres. En suma, ha insistido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales "el mejorar todas las prestaciones públicas, mejorar la calidad de los servicios, apoyar a las mujeres en el ámbito rural o aquellas se dediquen al ámbito agrario o pesquero es fundamental".

En este sentido, ha citado que el Plan de Igualdad que la Consejería de Agricultura y Pesca tiene en vigor "está potenciando ese espacio de la mujer en el ámbito rural". Asimismo, ha asegurado que desde Andalucía se va a hacer un esfuerzo para que la consideración de las mujeres en la PAC "reconozca ese trabajo y ese esfuerzo". "Eso es vital", ha dicho la consejera.

Así, ha reconocido a las más de 1,8 millones de mujeres que viven en todos los rincones de Andalucía, "sin olvidarme de todas las madres y abuelas que durante muchos años y en condiciones difíciles hicieron una Andalucía mejor y también hicieron lo posible y lo imposible porque las mujeres que nos íbamos incorporando a la vida laboral hiciéramos nuestro proyecto de vida". "Sin ellas --ha afirmado-- habría sido imposible".

También ha recordado que estas mujeres andaluzas han estado en situación de no cotización a la seguridad social, que no significaba en ningún momento que no se trabajara. "No solamente es que se trabajara en el ámbito familiar, sino que, incluso, trabajando en el ámbito agrario no tenía un reconocimiento desde el punto de vista de las cotizaciones a la seguridad social".

"Reforzar y mejorar todo lo que tiene que ver con compartir la titularidad de las empresas en el ámbito rural de la explotación agraria es fundamental", ha asegurado, incidiendo en que desde la Consejería de Agricultura y Pesca "se va a reforzar". Por ello, ha agradecido la "transversalidad que se hace en el ámbito de igualdad en Andalucía y se haga particularmente en ese sector porque hay muchas mujeres que están en ese sector pero no aparecen y eso hay que eliminarlo pero radicalmente".

Sánchez Rubio ha dejado claro que las mujeres "tienen que estar visibles desde el punto de vista de las cotizaciones y del empleo". Al respecto, ha señalado que con el paso de los años "ha mejorado sensiblemente" y, de hecho, "el movimiento asociativo de mujeres y las que reconocemos hoy tienen mucho que ver con ese esfuerzo que también se ha hecho de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer en todos los rincones, y que se ha hecho, además, desde los centros municipales de información a la mujer, que se han reforzado a lo largo de estos años y que, además, está contemplado reforzarlos aún más dentro del Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género".

CENTROS MUNICIPALES

"Para nosotros es muy importante los centros municipales de información a la mujer, que recorren toda Andalucía y que llega con información en todos los ámbitos", ha destacado.

"Queda muchísimo trabajo por hacer y un trabajo también importante para todas las mujeres rurales tiene que ver con la violencia de Género", ha agregado, precisando que "es una lacra invisible que va saliendo al exterior pero en las zonas rurales hay mayor problema para que salga", ya que, según la consejera, "hay un control social mayor y las mujeres tienen, a veces, miedo a la denuncia, no ya miedo al maltratador, sino miedo social por el entorno cerrado que puede haber en los núcleos cuando son muy pequeños".

Por ello, ha dicho, es importante las medidas que contempla tanto la reforma de la ley de violencia de género de Andalucía, como el Pacto de Estado de reforzar la protección de la mujer en el ámbito rural.

Por último, tras destacar que el Gobierno andaluz ha reforzado también su apuesta por el mantenimiento de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer, ha precisado que esta red atiende a una media de más de 100.000 mujeres cada año, 8.000 de ellas en la provincia de Málaga.

Así, la Junta ha aumentado este año un 37 por ciento la inversión en los citados centros, con 8,5 millones de euros, incremento que ha permitido la puesta en marcha de un nuevo servicio de detección psicológica precoz de la violencia de género en las zonas rurales, en cumplimiento del compromiso adquirido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que apostaba por reforzar la red de centros municipales.