Junqueras evita posicionarse sobre el preacuerdo y entiende las "dudas" sobre el PSOE

El expresidente de ERC Oriol Junqueras ha evitado posicionarse este miércoles sobre el preacuerdo que la dirección de su partido ha alcanzado con el PSC para investir a Salvador Illa y ha dicho "entender" las "dudas" de la militancia hacia el grado de compromiso de los socialistas con lo firmado.

Tras días de silencio en los que no había dado pistas sobre su opinión al respecto del preacuerdo entre ERC y PSC, Junqueras ha publicado dos mensajes en la red social X en los que no desvela qué votará este viernes en la consulta interna, en la que las bases republicanas decidirán si avalan o no la investidura de Illa.

Tras mostrar "todo el respeto por el trabajo hecho por el equipo negociador encabezado por Marta Rovira y por el contenido del preacuerdo" sellado con el PSC, Junqueras dice "entender las dudas" expresadas por muchos militantes y sugiere que, en caso de que gane el 'sí' en la consulta del viernes, ERC condicione la estabilidad de los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa al cumplimiento de los compromisos recogidos en el documento pactado.