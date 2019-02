Juicio por la demanda de exlíder Podemos Cantabria al partido será 7 de marzo

TRIBUNALES PODEMOS

La demanda de la ex secretaria general de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, contra su partido por vulneración de derechos fundamentales acabará en juicio, que se celebrará el 7 de marzo, después de que ambas partes no hayan alcanzado un acuerdo en la vista previa.,Alonso y otros dos dirigentes regionales de Podemos demandaron al partido después de ser inhabilitados por, supuestamente, no haber informado de la denuncia por acoso presentada contra el diputado regional José