Jueces para la Democracia ve posible el acuerdo PSOE-PP para renovar el CGPJ

El viceportavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Fernando de la Fuente, se ha reunido esta tarde con el responsable de Justicia del PP, Enrique López, y ha salido "optimista" de la reunión al considerar que puede haber margen para un acuerdo si populares y socialistas se sientan a negociar.

Uno de los principales escollos podría ser en estos momentos, según ha apuntado a Efe el magistrado de la asociación progresista de jueces, la candidatura del juez José Ricardo de Prada, que ya hizo saltar por los aires un posible acuerdo el pasado febrero al vetar el PP la entrada en el CGPJ de uno de los jueces del caso Gürtel.

Según De la Fuente, López les ha trasladado dos condiciones para renovar el CGPJ: que no se elija a vocales procedentes de la política -punto en el que parece haber acuerdo- y que en el turno no judicial (de los veinte vocales doce son jueces y ocho juristas de reconocida competencia) no se elija a jueces.

Hace más de dos años y medio, cuando los jueces presentaron al Parlamento a sus candidatos para vocales, De Prada no pudo entrar esas listas porque no se encontraba en servicio activo en la carrera y su nombre fue propuesto entonces por el PSOE y Podemos en el turno "no judicial".

Ahora sí ejerce como juez en la Audiencia Nacional, con lo que la condición que plantea el PP impediría presentar su candidatura.

De la Fuente, que ha advertido a López de que su exigencia puede ser percibida como un intento de controlar a quien ha juzgado asuntos que afectan a su partido, se ha mostrado no obstante moderadamente optimista al percibir que el PP no impone como condición previa a la renovación que se reforme el sistema de elección de los vocales.

Bastaría, a su juicio, el compromiso del PSOE de que se iniciará esa reforma con unas mínimas bases para despolitizar el CGPJ.

El PP, como reclaman las instituciones europeas y la mayoría de las asociaciones de jueces, pide que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces.

JJpD, subraya De la Fuentes, también quiere avanzar hacia un modelo de elección por los jueces, pero rechaza un sistema de elección con listas abiertas al considerar que sería "corporativista" y un "desastre" para la carrera.

En los órganos en los que los jueces eligen ya directamente a sus representantes predominan los miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

"Queremos una carrera plural", destaca De la Fuente, que calificad de "constructiva" su conversación con López al interpretar que el PP también quiere una renovación "inmediata" del CGPJ ante su actual inoperatividad, tras más de dos años y medio en funciones.

Fuentes del PP, sin ofrecer más detalles, han enmarcado el encuentro en los contactos habituales que el responsable de Justicia tiene con los distintos operadores del sector.

El pasado lunes, JJpD envío una carta al comisario europeo de Justicia para trasmitirle su preocupación por el "deterioro institucional" que supone el bloqueo de la renovación del CGPJ, de la que responsabilizó directamente al PP.

Al tener conocimiento de la reunión de hoy, la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), minoritaria en la carrera, ha recordado que nació en el año 2001 para luchar por la despolitización de la justicia.

"La única reunión posible es la que aborde cómo reformar la ley para cumplir con las exigencias de despolitización de la justicia que derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea", subraya FJI reivindicado la separación de poderes.