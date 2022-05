Juan Tallón reivindica "la capacidad del escritor" para "convertir lo irreal en posible" y "lo inverosímil en narrable"

El escritor y periodista gallego, autor de 'Obra maestra', pregonará este viernes la 55 Feria del Libro de Valladolid

El escritor y periodista Juan Tallón, quien el próximo viernes 3 de junio pronunciará el pregón inaugural de la 55 Feria del Libro de Valladolid, reivindica "la capacidad" de los narradores para "convertir lo irreal en posible" y "lo inverosímil en narrable".

Aunque su última novela, 'Obra maestra' (Anagrama), se basa en un hecho real como fue la desaparición de una escultura de 38 toneladas firmada por el artista estadounidense Richard Serra y propiedad del Museo Reina Sofía, Tallón subraya, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su próxima intervención como pregonero de la Feria del Libro de Valladolid, la capacidad de los novelistas para hacer verosímil cualquier relato.

Si bien aún no ha terminado de escribir el pregón que pronunciara ante el público vallisoletano en el Salón Principal del Círculo de Recreo, el escritor gallego reconoce de forma jocosa que "al menos" lo ha empezado, aspecto "muy importante a estas alturas", para precisar a continuación, ya de forma más seria, que el texto "está avanzado" y en realidad "no le queda mucho".

Ya en el momento de ser designado pregonero de la Feria, el autor apuntó que quería abordar en su discurso la forma que tiene la gente de acercarse a un libro, con el que "nunca" sabe "qué va a encontrarse".

Sobre esto, el escritor y periodista reflexiona sobre las "decepciones" que, en ocasiones, pueden generar esos libros en el lector y cómo esto puede condicionar futuros acercamientos a otras páginas, para subrayar a continuación la fortaleza de "la pasión" por la lectura.

"Cuánto estamos dispuestos a perdonar un libro que tiene fallos. La respuesta es mucho, no hay libro, ni sumas de libros, que nos disuadan de la pasión de seguir leyendo", insiste Tallón, quien apostilla que "uno ha de encontrarse en el camino de todo y eso no se convierte en un obstáculo", sino que más bien al contrario, debe espolearlo a "seguir buscando libros a la altura" de los que le gustaron "mucho" y que incluso "los superen".

LA VUELTA DE LAS FERIAS DEL LIBRO

Juan Tallón se ha referido a la "especial pasión" que detecta tras las restricciones de la pandemia en eventos como ferias del libro por las que ha pasado en estos meses, a las que próximamente se sumará la vallisoletana, un "fervor" que no sabe "cuánto tiempo va a durar" antes de volver a su cauce. "La gente tenía muchas ganas de salir a la calle, comprar libros, tener contacto directo con los autores después de dos años", reconoce.

En cuanto a su última novela, 'Obra maestra', de la que firmará ejemplares a los lectores de la ciudad del Pisuerga en la Plaza Mayor el viernes 3 de 18.30 a 19.50, justo antes de pronunciar su pregón a las 20.00, el escritor reconoce que se trata de una suerte de "biografía" de la escultura, como si de un ser animado se tratase.

"La idea misma de su desaparición, la desaparición de algo tan pesado, monumental", señala Tallón, así como todo el "misterio" que rodeó su pérdida, se coló en su mente hasta el punto de no poder dejar de recorrer su historia.

"El no poder responder a ciertas preguntas y el no saber, no poder imaginar siquiera cómo desapareció, en qué condiciones, quiénes participaron del robo, quiénes son los seres queridos de la escultura, quién fue la escultura, me pareció digno de persecución literaria", ha añadido el autor orensano, quien tardó cerca de una década en poder escribirla y hubo de litigar con las autoridades judiciales para poder conseguir la causa una vez había sido archivada.

En este sentido, pone en duda que actualmente estuviese "dispuesto a perseguir la escritura de una novela otra vez más allá de una década". "Hay peleas que se libran una vez y después ya no más, o buscas otras peleas. No me veo haciendo algo parecido a lo que hice con obra maestra", recalca, tras definir el proceso como un "ejercicio de paciencia y obstinación" que ni él mimo "podría pensar".

"Que alguien como yo, tendente a procrastinar y a abandonar los proyectos a las primeras de cambios, pudiese hacer esto... lo hice y me parece que no lo volveré hacer", sentencia.

Tras detectarse su desaparición en 2005, Richard Serra aceptó replicar 'Equal-Parallel/Guernica-Bengasi' en 2006 y dotarle del carácter de original, lo cual supondría, reconoce el escritor gallego, un "choque artístico" en caso de que algún día se encontrase la primera, algo que, no obstante, se le antoja poco probable.

"UNA DE LAS DOS TENDRÍA QUE MORIR"

"El mundo no está preparado para que dos piezas de Richard Serra con el mismo nombre, para el mismo museo, conviviesen en el espacio-tiempo", advierte Juan Tallón, que concluye que "una de las dos tendría que morir, so peligro de una pérdida de valor artístico inevitable, automática y radical".

Ante esta remota posibilidad, el autor de 'Obra maestra' subraya que sería "un debate interesante" sobre el que no se atreve a decir con seriedad "cuál debería permanecer", aunque de entrar en el mismo "asumiendo como un juego de niños" la remota posibilidad de que fuera encontrada, confiesa que él cree que habría de ser la primera la que debiera sobrevivir tras todo lo soportado en este tiempo.

Realizada en 1986 para su instalación en el nuevo Centro de Arte Reina Sofía ubicado en el antiguo Hospital General de Madrid, en 1988 fue trasladada a un almacén de la empresa Macarrón, edifico que fue embargado por la Seguridad Social tras la quiebra de esta histórica compañía dedicada a los servicios de montaje y custodia de obras de arte, de modo que todas las piezas depositadas en él por el museo fueron trasladadas a otro almacén, cosa que no ocurrió con la escultura de Serra, si bien no fue hasta que se quiso recuperar en 2005 para su exposición de nuevo en el museo cuando se constató su ausencia.

La quiebra de Macarrón ocupa también un peso importante en la novela de Tallón, quien ahonda en cómo los impagos de la Administración por todos los servicios contratados con ella acabaron provocando su quiebra, pues la demora en los pagos ocasionaron deudas de Macarrón con la Seguridad Social que a su vez impidieron, de acuerdo con la legislación vigente, cualquier pago por parte de organismos públicos a pesar de que no dejaban de contratarla.

"A veces las administraciones, los estados, actúan ciegamente sin asumir las responsabilidades por sus negligencias. El Estado es una gran maquinaria, provista de algo que se llama burocracia, capaz de destruir a cualquiera, no sólo a un enemigo, sino a un ciudadanos", explica el autor.

ANALOGÍAS CON BERLANGA

Una situación similar a la que en 1993 reflejaría Luis García Berlanga en su película 'Todos a la cárcel', en la que el personaje que interpreta José Sazatornil es un contratista de sanitarios que sufre también una importante demora en el pago de sus contratos.

"Esas cosas, no digo yo que no puedan pasar en otros sitios, pero sobre todo pasan en España de una manera tan particular que creadores como Berlanga supieron retratarlo, y los que no somos Berlanga y no le llegamos a la suela del zapato, aspiramos no obstante a seguir retratando", ironiza Juan Tallón, quien aunque admite que "parecería absolutamente comprensible" que lo que lo se refleja en su libro pudiera "molestar" en "algunos estamentos", recuerda que el actual director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, "le ha gustado la novela".

También le consta que la que conservadora Carmen Giménez, figura clave en la apertura del Reina Sofía, le envió un ejemplar de la novela al propio Richard Serra, aunque desconoce si lo ha recibido y duda de que pudiera leerla en castellano. "Creo que está bien no saber mucho más, incrementa el misterio que rodea la escultura", ha zanjado el escritor y periodista.