José Manuel Soto desata las críticas en Twitter por esta contundente opinión sobre el caso Arandina

José Manuel Soto no deja pasar ni un solo asunto de actualidad polémico. Siempre que hay un tema candente, lo comenta en su perfil de Twitter. Como ha hecho, en esta ocasión, con la sentencia para los tres exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor de 15 años.

La condena a los en su día futbolistas del equipo burgalés ha sido de 38 años de cárcel. Algo que a Soto no le ha parecido justo, como comentó en el siguiente mensaje: “Hablo sin saber, pero 38 años de condena solo por la declaración de la supuesta víctima, que la ha cambiado 4 veces, me parece una barbaridad. Para condenar hay que aportar pruebas, se llama PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, lo que hay que demostrar es la culpabilidad, si no estamos perdidos...”.

Hablo sin saber, pero 38 años de condena solo por la declaración de la supuesta víctima, q la ha cambiado 4 veces, me parece una barbaridad. Para condenar hay q aportar pruebas, se llama PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, lo q hay q demostrar es la culpabilidad, si no estamos perdidos... https://t.co/cpNriy86oL — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 12, 2019

Tras manifestar esta opinión, Soto no ha parado de recibir comentarios opuestos a la misma. “El problema es que vosotros solo veis violación si es a punta de navaja en un callejón, o si son extranjeros claro. Ahí, cadena perpetua”, criticaba una usuaria. “Es bueno admitir la propia ignorancia. Regodearse en ella, ya no”, decía otro tuitero.

El problema es que vosotros solo veis violación si es a punta de navaja en un callejón, o si son extranjeros claro. Ahí, cadena perpetua. — Cristina (@crisdromeda) December 13, 2019

Es Bueno admitir la propia ignorancia.

Regodearse en ella, ya no — agustinsmv (@agustinsmv) December 13, 2019

“Efectivamente, estás perdido. Y un poco podrido también, por lo que veo”, podía leerse también en las respuestas al tuit de Soto. “¿Éste no era de los de ‘Cadena Perpetua’ para violadores? Ahhh, que son españoles, muy españoles y encima futbolistas”, se quejaban en otra mención.

Efectivamente, estás perdido.

Y un poco podrido también, por lo que veo. — Picard (@jeanluc2330) December 12, 2019

Éste no era de los de "Cadena Perpetua" para violadores?

Ahhh, que son españoles, muy españoles y encima futbolistas — Adrián Salavera (@ASalavera) December 12, 2019

Soto ha manifestado opiniones cercanas a Vox en varias ocasiones, lo que le suele acarrear incontables críticas. También ha sucedido con respecto al caso Arandina, aunque hace unas horas se manifestó como “independiente” y aclaró que fue el rey Baltasar en 1991 (se le mencionó en una broma sobre la polémica felicitación navideña de Vox Cádiz que no mostraba al Rey Mago negro).

Yo no soy de Vox, soy independiente — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 11, 2019