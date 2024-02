José Luis Ábalos continúa minando la moral del PSOE mientras avanza la investigación judicial del caso Koldo

Siguen saliendo informaciones de la trama Koldo - PSOE y la situación con José Luis Ábalos genera división en el PSOE. El exministro de Transportes continúa minando la moral socialista, mientras que en la cúpula del partido discrepan de la gira de entrevistas que está protagonizando Ábalos.

??"Tranquilo y no te quejes, que lo de ser diputado no está tan mal"@ExpositoCOPE ironiza con que Ábalos no haya aparecido en el Congreso en su primer día en el Grupo Mixto: "Hazlo tú, prueba a no presentarte en tu trabajo" pic.twitter.com/0IDgjVQac9