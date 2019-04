Jornada 5: Sánchez pasa del ejemplo andaluz al finlandés

ELECCIONES PSOE (Ficha)

Pedro Sánchez ha elevado el tono contra el PP y Cs, a los que ha acusado de "no haber sido valientes y no haber tenido principios para decir a la ultraderecha: ¡por ahí, no!", y ha pasado del ejemplo andaluz al finlandés para seguir apelando a una gran movilización que frene a Vox el 28 de abril.,LA JORNADA: Arropado por la plana mayor del partido en Galicia, Sánchez ha exprimido aquí su quinta jornada, con un paseo y una comida mitin en Orense y un gran acto ante la Ría de