Jordi Sànchez, a las bases de Junts: El 1-O es un patrimonio irrenunciable

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha afirmado en una carta a los afiliados del partido que el 1-O es "un patrimonio colectivo irrenunciable" que "obliga" a hacer la independencia.

En la carta, difundida por el partido este martes, ha conminado a la militancia del partido a "cerrar filas" y a "culminar el proyecto político y organizativo de Junts" para ser "la primera fuerza política en las elecciones municipales de 2023".

La carta llega tras la polémica surgida a raíz de un artículo de Sànchez en el diario Ara en el que se refería al 1-O y que motivó una recogida de firmas anónima para pedir su cese.

"Me duele especialmente como secretario general el daño que esta polémica, voluntariamente o no, ha hecho sobre nuestro partido. En la parte que me toca, lamento la polémica", apunta Sànchez en la carta, en la que ha recordado que él ha sido condenado a nueve años de cárcel por su papel en el 1-O.

Sànchez sitúa el 1-O como "el capital más valioso" para "ganar la independencia", "un patrimonio colectivo irrenunciable" que "obliga e interpela en el camino para hacer posible la independencia" y del que nadie puede "apropiarse".

El secretario general de JxCat negó este lunes la existencia de una crisis interna en el partido y señaló que nadie le había pedido la dimisión "más allá de media docena de cartas": "No me ha pasado por la cabeza dejar el cargo".

Tras la difusión del manifiesto anónimo que pedía su cese, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cerró filas el sábado con Sànchez tras mantener una reunión por videconferencia.