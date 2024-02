El IVAM invita a adentrarse en el "universo cuántico" de Llorenç Barber a través de una exposición de escucha

Más de 7.000 documentos recorren la trayectoria del artista en una muestra "sanadora"

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) invita a adentrarse en el "universo cuántico" del artista valenciano Llorenç Barber a través de una exposición de escuchas conformada a partir de su archivo personal compuesto por más de 7.000 documentos entre los que se encuentran partituras, folletos, pósters y un centenar de publicaciones.

La muestra, 'Llorenç Barber. Archivo de escuchas', que podrá disfrutarse desde el 8 de febrero hasta el 16 de junio, se ha presentado este miércoles en el IVAM y ha contado con la presencia de la directora del ente museístico, Nuria Enguita; la directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Tébar; los comisarios Lorenzo Sandoval y Montserrat Palacios, además del propio artista.

En palabras de la directora del IVAM, Llorenç Barber es "uno de los artistas sonoros más importantes" de este país y un "pionero" a nivel nacional, "no solo en la creación de arte sonoro, sino también en la difusión del trabajo y la investigación".

Asimismo, ha destacado su figura como creador certámenes musicales en la Comunitat Valenciana como Actum (el público como artista), el Taller de Música Mundana (Platón como orquesta), o Ensems.

Por su parte, el comisario de la exposición ha destacado la dificultad de trasladar el trabajo de Barber debido a que "cuenta con unas condiciones de producción que hace que los medios técnicos no permitan que se contemple en su totalidad".

En este sentido, Sandoval ha señalado que Llorenç es un "pionero" del trabajo entre arte, música y contexto y ha apuntado que sus propuestas artísticas podrían traducirse desde la "plurifocalidad" que plantea "la posibilidad de generar puntos de enunciación desde varios puntos": "No solo quién habla, quién suena, quién hace sonar, sino también quién escucha. Esa equivalencia de la escucha y la introducción acústica", ha explicado.

Por otro lado, Montserrat Palacios ha puesto en relieve la peculiaridad de la obra y de la forma de expresión artística de Llorenç, quién, según ha explicado, es "distinto" a otros artístas sonoros debido a que tiene una "conceptualización y un pensamiento muy musical".

Así, el valenciano escapa de crear esculturas que suenan u obras plásticas que se pueden escuchar y apuesta por creaciones propias en las que, a partir de un pasillo con campanas --como el que expone en el CCCC-- o un bastidor con platos de hierro, él ve un instrumento musical.

LA MÚSICA SALE DEL PENTAGRAMA

"Llorenç propone un universo casi cuántico, donde se puede encontrar poesía sonora, poesía fonética, paisaje sonoro, ecologías, contexto, arte y política, transformación social, ecología (...) Es una pluralidad de cosas y de eso trata el arte sonoro, de que la música se salga del pentagrama y de pronto sea plástico, transversal, social y proponga y transforme", ha subrayado la comisaria.

En esta línea, también ha agradecido al IVAM que acoja esta muestra puesto que "no es tan normal" que este tipo de arte sonoro ocupe los espacios pues, según ha afirmado, en el momento en el que un músico se pone a hacer cosas que "no son sinfonías y no son cuartetos de cuerda, los músicos no lo entienden y los artistas plásticos y visuales tampoco".

"Estar en tierra de nadie requiere de mucha explicación y como no había músicólogos, Llorenç se encontró mucho tiempo solo y necesitó explicarse a sí mismo. Por eso, gracias a esa soledad o a esa orfandad, es que podemos contar ahora con muchísimos documentos", ha subrayado.

Asimismo, Palacios ha defendido que hay un mundo "muy rico y muy olvidado" y ha agradecido que haya espacios donde estos olvidos "puedan ser sanados": "La música presenta su mayor grado de libertad cuando deja de reducirse a los espacios en los que ha nacido, en los que ha crecido, para ocupar y expandirse", ha indicado.

Finalmente, el artista se ha mostrado feliz de que el museo valenciano acoja su trayectoria artística y ha reivindicado la necesidad de que se reconozca el arte sonoro.

MÚSICO DE "INTEMPERIES"

A los más de 7.000 documentos entre los que se encuentran partituras, folltetos, pósters y un centenar de publicaciones, se suma una instalación sonora realizada exprofeso para la muestra y diferentes propuestas audiovisuales.

La exposición se articula en dos partes: la primera es un travelogue sónico, que funciona como pieza central, realizada por Llorenç Barber, en colaboración con Montserrat Palacios y Pedro André en dialogo con el curador Lorenzo Sandoval, y la segunda es la presentación del archivo documental que despliega la dilatada trayectoria del autor, organizado con Tono Vizcaíno.

La pieza central, realizada para esta exposición, retoma las ideas de escucha y plurifocalidad de Llorenç Barber, recreadas aquí por el sistema surround, e integra por primera vez el contenido de su acervo sonoro, digitalizado gracias a la colaboración del grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia del Departamento de Escultura de la Universitat Politécnica de València (Joaquín Artime, Estefanía Díaz, José Juan Martínez, Miguel Molina, Ana María Monzó, Griselda Morales, Miguel Ángel Navarro, Ivan Pérez y Josep Francesc Sanmartín).

Llorenç Barber entiende la escucha como un proceso de participación activa que señala el estar en el mundo. La noción de plurifocalidad, desarrollada a partir de los conciertos de ciudades, ofrece claves para una escucha "creativa, múltiple y diversa". En estos conciertos los sonidos provienen de campanarios, se componen en colaboración con bandas o se ayudan de fuegos de artificio (percusión aérea) y, en definitiva, empleando las amplias y diversas posibilidades que cada ciudad pueda ofrecer.

Barber, autodefinido como "músico de intemperies", da agencia dentro de sus composiciones a los sonidos propios de la naturaleza, como al viento, a los pájaros y a la atmósfera, a los que considera "co-creadores".

Los materiales incluidos, reunidos por el artista desde los años 70, recorren festivales y programas como el clásico Ensems de València, el Aula de Música de la Universidad de Madrid, el festival Paralelo Madrid o Nits d'Aielo, al tiempo que transitan por sus colaboraciones con grupos como 'Actum, el Taller de Música Mundana, Flatus Vocis Trio, Colectivo Elenfante o destacan su dilatada y fructífera colaboración con Montserrat Palacios. El diseño gráfico ha sido realizado por Lilia Di Bella/Archive Books, y la concepción espacial ha sido realizada por Lorenzo Sandoval, con la producción de los módulos por Lebrel.

PUBLICACIÓN Y ACTIVIDADES

El próximo jueves 8 de febrero se presentará la muestra a cargo de Llorenç Barber, Montserrat Palacios, Pedro André, Lorenzo Sandoval, Tono Vizcaíno y la directora del IVAM, Nuria Enguita. Tras la conversación, Barber realizará la primera parte de la performance Música Materia. Dos recitales / miscelánea para habla y metal, como apertura a la inauguración.

Además, con motivo de la exposición el IVAM, en colaboración con el Centre del Carme Cultura Contemporánia (CCCC), editará un catálogo con textos de Nuria Enguita, Llorenç Barber, Lorenzo Sandoval, Montserrat Palacios, Carmen Pardo, Siegfried Zielinsky, Bonaventure Ndikung, Isabel Cárdenas Cañón, Rubén López Cano, Arturo Moya y Ruth Abellán, José Vicente Gil Noé, Miquel Angel Marin, Isaac Diego, Tania Safura Adam y Daniel Charles.