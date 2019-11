Cuando Irene Montero podría ser ministra, las redes recuerdan estas palabras de Iglesias contra Ana Botella

Sánchez e Iglesias han pactado. No han tardado ni 48 horas tras conocerse los resultados electorales y ya tenemos un preacuerdo de gobierno de coalición firmado entre ambas formaciones políticas. Como no podía ser de otra forma, ya suenan los ministerios que le podrían caer a Unidas Podemos y, cómo no, los primeros políticos morados ministrables. En estos últimos días, se ha conocido que Iglesias quiere que Irene Montero, su pareja, forme parte del próximo consejo de ministros, y es esto precisamente, lo que ha provocado que las redes tiren de hemeroteca.

Cuando Ana Botella era la "mujer de"

En una tertulia de laSexta Noche, el actual líder de Unidas Podemos se encontraba criticando a la por entonces alcaldesa de Madrid, a raíz de la manifestación feminista del 8M. En aquella ocasión, Iglesias criticó a Botella por no tener más méritos en su carrera que el ser mujer del expresidente del gobierno José María Aznar.

¿Qué méritos tiene Irene Montero para ser ministra? El único que tiene es ser esposa de Pablo Iglesias.



Y no lo digo yo, lo dijo el propio Iglesias. pic.twitter.com/G8as5OlqjH — Pablo CG (@pablocast13) November 13, 2019

Justo esta semana, cuando parece que Montero se ha convertido en ministrable, las redes han querido recuperar este momento, que no ha dejado a nadie indiferente.

Que tampoco tiene ningún mérito..

No me puedo creer que Pablo Iglesias sea vicepresente de España..tiemblo.

La ignorancia de algunos ha dado un puesto nada merecedor a alguien que en lugar de levantar el país lo va a hundir..

Ya se verá! — Unidos Avanzamos (@angelstello12) November 14, 2019

Esto demuestra que estos podemitas son unos embusteros,ahí tiene colocada a otra perroflauta,esa también sabía dónde se metia,ya sabe de la falta de inteligencia del electorado izquierdista y ha pegado un braguetazo propio de capitalistas — ����La vamos a liar parda���� (@Rebelbit70) November 14, 2019

los mismos que tiene Iglesias para ser vicepresidente!!! 37/350??? ������ — Irache (@2215ml) November 13, 2019

Y éste hombre, se dice feministaaa él sí que se aprovecha de las mujeres y del movimiento feminísta, si su partido se llama unidas podemos, qué hace de cabeza de partido? — maria angustias rodr (@mariaangustias7) November 14, 2019

Y en verdad crees que Pablo Iglesias tiene algún mérito distinto al de obtener fondos para su partido y beneficio propio provenientes del chavismo venezolano ? — ALEKO (@coala47) November 13, 2019

Podemos quiere que Irene Montero esté con Iglesias en el Gobierno de Sánchez

Podemos aspira a que en el futuro gobierno de coalición con los socialistas estén, además de Pablo Iglesias de vicepresidente de Asuntos Sociales, su número dos, Irene Montero, y la diputada gallega Yolanda Díaz, aunque la presencia de ambas en el Ejecutivo no está cerrada.

Distintas fuentes de la formación morada señalan a EFE que en ese futuro Ejecutivo no habrá vetos y por tanto Unidas Podemos hará valer sus mejores perfiles, entre los que se encuentra la actual portavoz parlamentaria, Irene Montero, que podría ser relevada en el Congreso por su adjunta, Ione Belarra. El número de ministerios no se han concretado y dependerá de cómo se defina finalmente en la negociación con los socialistas la estructura del Gobierno, pero se tomará como referencia la última oferta de julio.

El mínimo se ha fijado no obstante en cuatro puestos, como en la última oferta del PSOE en la que ofreció una vicepresidencia de Asuntos Sociales para Irene Montero y los ministerios de Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, y el de Igualdad.

La coalición morada renuncia, como hizo entonces, a ocupar los ministerios de Estado y buscará reclamar competencias sociales, con lo que se alejaría la posibilidad de que el exJemad Julio Rodríguez se convierta en ministro. Desde Podemos apuntan también su aspiración de incluir a algunos de sus cargos en ministerios dirigidos por el PSOE y ponen como ejemplo que el ecologista Juantxo López de Uralde -exlíder de Equo y que fue otro de los ministrables de la coalición- se integre como secretario de Estado.

La cuestión de cómo se integran las confluencias en ese gobierno está aún por ver y, según afirman desde Podemos, en la negociación con los socialistas para bajar al detalle el acuerdo que Iglesias y Sánchez rubricaron habrá representantes de En Comú Podem, IU y Galicia en Común.

La Asamblea Político y Social de IU analizará este sábado el nuevo escenario y tendrán que decidir si entran o no al Gobierno, aunque Yolanda Díaz, muy cercana a Pablo Iglesias y uno de los principales baluartes del grupo parlamentario, forma parte de la organización de Alberto Garzón. La duda es si será aceptada como "cuota" de IU en el caso de que finalmente sea titular de un departamento. De lo que en Podemos ya no hay duda es de que Pablo Iglesias será vicepresidente social mientras que Nadia Calviño será vicepresidenta económica.

Una convivencia que se augura complicada porque la actual ministra en funciones de Economía y Empresa ha sido el blanco de las críticas de Iglesias en campaña electoral: dijo que su elección respondía a la voluntad de Sánchez de mirar a la derecha y que es garantía de que se aplicarán los recortes que reclame la Unión Europea.

El acuerdo de Unidas Podemos y del PSOE es que no haya vetos, aunque voces como la de Alberto Garzón han expresado sus reticencias a la presencia del "neoliberalismo" de Calviño en un gobierno de izquierdas. En los próximos días, los equipos negociadores definirán el preacuerdo que Pedro Sánchez e Iglesias lograron en una reunión que tuvo lugar el lunes a las 16.00 horas en La Moncloa y que llevaron con la máxima discreción después de una llamada del presidente en funciones que se produjo el día después de las elecciones por la mañana.

En Podemos entienden que, al levantar el veto a Iglesias y dar por hecho que sería su vicepresidente, el presidente en funciones asumió que había que empezar de cero tras negarse en septiembre a negociar un gobierno conjunto. En ese encuentro se esbozaron los diez puntos, entre ellos el de "fomentar el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución".

No obstante, fueron las portavoces parlamentarias Adriana Lastra e Irene Montero las que se ocuparon de redactar ese texto, con la participación también del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Según avisan desde Podemos, es el PSOE el que debe ahora buscar los apoyos parlamentarios que necesita para que su gobierno salga adelante porque entienden que es la formación de Sánchez quien debe llevar la iniciativa.