La investigación del suceso de Vidal-Cuadras "pide tiempo" para saber las causas: Irán, entre las sospechas

"No hay nada claro", insisten fuentes de la investigación del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras. Mientras, piden "tiempo", entre otras cosas, para acceder, a partir de hoy, ya que ayer era festivo en Madrid, a nuevas imágenes de las cámaras de seguridad. Se analizan los restos de una moto calcinada en Fuenlabrada, por si fuera la empleada por el pistolero para huir, tras realizar el disparo a la cara. En plena calle, se acercó a la víctima, con casco, y luego subió a la motocicleta conducida por una mujer. Datos que apuntan hacia un modus operandi, dicen a COPE, propios del sicariato del crimen por encargo.

No se descarta nada. De hecho, aunque el intento de asesinato lo dirige el Grupo de Homicidios de la Policía, también participa la Brigada de Información competente en temas de terrorismo. Es lo que se hace habitualmente cuando un caso no está claro. No parece un robo frustrado, se ha mirado la acción de un descontrolado. Él mismo ha comentado, dicen fuentes en la investigación a COPE, que tras el ataque podría estar Irán. El político catalán, abogado en Barcelona, mantiene una actividad intensa con la oposición iraní. La policía lo investigará, pero insisten: "Nada claro".

Quién es Vidal-Quadras

Alejo Vidal-Quadras cuenta con una larga trayectoria política a sus espaldas, principalmente en las filas del Partido Popular. Fue su presidente en Cataluña entre los años 1991 y 1996. Dejó ese puesto tras el acuerdo suscrito para gobernar por José María Aznar y el líder de CiU, Jordi Pujol. También tuvo cargos de responsabilidad en las instituciones europeas. Fue vicepresidente del Parlamento europeo entre 1999 y 2014. Además, es un columnista habitual en medios de comunicación y colaborador en tertulias políticas de radio y televisión.

Aleix Vidal Quadras, Eurodiputado Del PP





Dejó el PP y tuvo un breve paso por Vox. Hace casi seis años, el partido empezaba a dar sus primeros pasos. Entonces se presentaba como una reacción ante lo que consideraban un viaje al centro del Partido Popular de Mariano Rajoy en el que se había dejado por el camino la defensa de algunos aspectos ideológicos clave en el conservadurismo español. El fundador y primer líder fue Vidal-Quadras, que se presentaba con otras figuras expopulares como el propio Santiago Abascal. Dejó el partido tras el fracaso electoral y por las divergencias con el actual líder de la formación.

Las sospechas

Todas las alarmas se instalaron sobre las redes sociales cuando Vidal-Quadras había puesto minutos antes del tiroteo un mensaje en X sobre la investidura. La última comunicación del expolítico se produjo en las redes sociales a las 12.21 horas para comentar el anuncio del pacto entre el PSOE y Junts: "Ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra Nación dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos".

De hecho, Vidal-Quadras tenía previsto acudir a la manifestación que se llevó a cabo frente a la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid. Grupos como Libertad sin Ira, Pie en Pared, S´ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta están instando a los ciudadanos a unirse este jueves a las 19.00 horas a esta protesta, con la meta de "ampliar la repercusión" de la situación que se está desplegando en España. Los promotores de la manifestación han afirmado que planean difundir la protesta entre "funcionarios y políticos de la Unión Europea y los medios de comunicación europeos".