El PP inicia una ofensiva parlamentaria en el Congreso para que todos los partidos condenen a ETA

El PP ha iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso para que todos los grupos hagan una condena explícita del terrorismo de ETA en el décimo aniversario de su fin e instará a que el PSOE rompa con EH Bildu, al pedir al Gobierno que no pacte con partidos que no condenen los crímenes de la banda terrorista.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que propondrá además una declaración institucional por el fin de la banda terrorista ETA que incluya una condena del terrorismo y señale además que "la acción terrorista nunca tuvo ningún sentido de ser".

El PP ha pedido además que el PSOE incluyera estos términos en el texto que propone en el Senado, que según los socialistas incluye desde el "minuto cero" una condena a ETA.

La proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso pide excluir de los pactos a partidos que no condenen de manera explícita los crímenes de la banda terrorista e insta al Gobierno a recuperar las competencias penitenciarias si aprecia "trato de favor a los presos de ETA".

Esta iniciativa pide además que la memoria democrática respecto a ETA señale "la culpa absoluta de la banda terrorista ETA y de los movimiento sociales y políticos que apoyaron o justificaron unos crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad", para que no prescriban.

Y propone además que se prohíban los homenajes a los etarras, o condicionar los beneficios penitenciarios para los presos a que éstos colaboren en el esclarecimiento de 379 crímenes por resolver.

Este martes, Gamarra ha acusado además al PSOE de "blanquear" a EH Bildu y "normalizar" a Arnaldo Otegi para obtener sus votos para los presupuestos.

"No vamos a normalizar, mientras no haya condena del terrorismo, mientras no haya colaboración, mientras no haya censura a los homenajes, mientras haya personas condenadas por terrorismo en ese grupo", ha recalcado Gamarra, que acusa al PSOE de querer "cambiar la historia".

Además, ha reprochado el "silencio" de los socialistas después de que Otegi haya pedido este martes al expresidente del Gobierno Felipe González que diga que él "organizó los GAL". "Nos llama la atención que el PSOE calle (...) sí le hemos escuchado cómo ataca al PP", ha señalado Gamarra.

Y de nuevo han sostenido que las palabras de Otegi, que ayer reconoció que el daño a las víctimas "nunca debió haberse producido", "no cambian absolutamente nada" porque "están basadas en la hipocresía" y no han escuchado "ni una sola palabra de condena de terrorismo, ninguna palabra de perdón".

"A ETA la venció el estado de derecho, la democracia, no fueron ellos los que decidieron abandonar las armas, fue la sociedad la que les empujó", ha recalcado el PP a través de su portavoz en el Congreso.

Ana Beltrán, contra las declaraciones de Otegi

La vicesecretaria general del PP, Ana Beltrán, ha señalado este martes que las declaraciones realizadas este lunes por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a las víctimas de ETA son una "pantomima" que ha sido "orquestada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha indicado que el Gobierno quiere "blanquear" a Bildu para que pase de ser un socio "puntual" a ser un aliado "formal" que participe de cualquier acuerdo de Gobierno con el objetivo de "mantener a Sánchez en el poder".

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Beltrán ha apuntado que Otegi hace estas declaraciones solo con el objetivo de congraciarse con el PSOE y "por exigencia" de Sánchez. "Se ve clarísima la estrategia que hay detrás", ha añadido.

Este lunes, Otegi se dirigió a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se comprometió a "tratar de mitigarlo" en la medida de sus posibilidades. "Siempre nos encontrarán dispuestos a ello", enfatizó, diez años después del fin de la banda terrorista.

Beltrán, que también es presidenta del PP de Navarra, ha enfatizado que la declaración de Otegi es "calcada" a la que hizo ETA cuando anunció que dejaba las armas y le ha pedido que condene los asesinatos cometidos por la banda, le pida a "sus compañeros" que colaboren con la Justicia para resolver los crímenes que aún quedan por esclarecer e impida los homenajes a etarras en el País Vasco y Navarra, que son recibidos como "héroes" cuando son "asesinos".