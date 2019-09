El inesperado piropo de Rocío Monasterio (Vox) a Íñigo Errejón en su entrevista más personal

La política hace extraños compañeros de viaje. Vivimos momentos de intensa actividad informativa y las acusaciones cruzadas o descalificaciones suelen ser algo a lo que nos estamos acostumbrando. Por eso sorprende la inesperada declaración que Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha realizado sobre el candidato del recién estrenado 'Más País' a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón.

“Es el político más atractivo”

Las declaraciones de Monasterio se han dado en una entrevista publicada en 'La Razón', con la que este sábado ha decidido abrir su portada.

Además de estos temas, se han tratado otro muchos temas con Monasterio, en unas preguntas de tono más distendido y alejadas de la política

La política de Vox, no solo se ha pronunciado sobre el atractivo físico de Íñigo Errejón, también ha contestado a preguntas como con quién se iría a de vinos, ¿con Irene Montero o Carmen Calvo? A lo que Monasterio ha contestado que con “Irene porque la podría convencer de varias cosas. Aunque me iría con cualquiera de las dos pero ellas no querrían venir conmigo” ha asegurado.

Comentarios en las redes

Las declaraciones no han pasado desapercibidas en las redes y los usuarios han comentado esta extraña nueva relación que parece haberse formado entre los dos políticos de ideologías tan dispares:

Rocío Monasterio en la portada de La Razón " El político más ATRACTIVO es Errejon" Obsérvese que no dice el MEJOR. No sé si por aquí se nos ha colado Eros o la sra es errejonista. Ivan... pic.twitter.com/87rJ0rxoKv — Manolo Breñas (@ManuB72179071) September 28, 2019

Rocío Monasterio de VOX haciendo campaña por Errejón en la portada de La Razón. �� pic.twitter.com/yL89kTy7s0 — Panik (@Panik81) September 28, 2019

Nadie puede competir con quien es capaz de sacarle una declaración a una institución entera, la Guardia Civil. No a una persona, a una institución. Y que luego consigue que Rocío Monasterio declare su inclinación terrenal por Errejón. Imbatible https://t.co/4TyKrVZpV2 — Pedro Águeda (@pedroagueda) September 27, 2019