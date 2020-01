El incidente de Victoria Rosell en un aeropuerto que Herrera criticó en 2016: "Montó un pollo..."

Victoria Rosell, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, se hizo célebre a principios de 2016 debido a un incidente que protagonizó en el Aeropuerto de Gran Canaria. Allí, la diputada de Unidas Podemos y jueza en excedencia (que trabajó en Las Palmas precisamente) se encaró con varios empleados, ya que no le dejaron utilizar la Sala de Autoridades.

Ocurrió a las 05:45 de la madrugada. Entonces, según el parte que en su día recogió Atención al Pasajero, a los Usuarios y a las Compañías (TUPAC), Rosell exigió que se le abriese “inmediatamente” la ya mencionada Sala. Lo hizo de malas maneras, antes de coger un vuelo para Madrid que partía a las 06:30.

Como su petición no se atendió ni en el mostrador de Iberia ni en el de AENA, Rosell protestó, ya que afirmaba que en otros aeropuertos sí hacían distinción con ella. Incluso le dejaban utilizar el carril rápido, para ahorrar tiempo en el control de seguridad. Ni siquiera atendió a las explicaciones con las que, en Información, le justificaron el hecho de no abrirle la Sala de Autoridades.

Es tan simple como que su regulación impide que se abran para los diputados de las Cortes Generales: sólo las altas autoridades pueden utilizar estas salas. A pesar de que quienes atendieron a Rosell cumplían con la normativa vigente, ella no entendió su negativa.

Audio

“¡No me chille! Por favor, déjeme coger el avión”, le dijo al guardia de seguridad que le pidió su documentación. Ya indignado por la situación y amenazándola con agarrarla de la mano, este le obligó a acompañarle a una oficina para resolver el altercado, con Rosell cada vez más alterada: “¡No, por favor! ¡Que no, señor, que tengo que coger un avión!”.

“Es absolutamente mentira que yo diga nada de pasar el arco ni absolutamente nada. El Guardia Civil está allí, estaba contando chistes sobre San Lázaro en voz bastante alta, y los de Seguridad Privada y yo pasando”, se defendió Rosell en su día, a través de unas declaraciones que realizó para COPE.

El suceso fue comentado entonces por Carlos Herrera, que se mostró muy crítico con Rosell. “La que montó la ministra de Justicia podemita en potencia… La tal Victoria Rosell. En el Aeropuerto de Gran Canaria. No le abrieron la Sala de Autoridades y montó un pollo”, expuso primero en Herrera en COPE.

“Oiga, señora, que el protocolo no contempla que una diputada pueda pasar por la Sala de Autoridades. Bueno, pero no saben ustedes quién soy yo, que en otros sitios me lo abren. Claro, en otros sitios sí porque no te conocen. Pero es que aquí en Gran Canaria te conocemos perfectamente, Victorita. Vamos, esto es con lo que hay que lidiar estos días”, sentenció Herrera entre risas.