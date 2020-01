Incertidumbre entre los iraníes que viven en nuestro país

Ali es médico. Lleva 40 años en España pero nunca ha perdido el contacto con su país de origen. Salió como estudiante y sitúa el inicio de todo en la llamada Revolución iraní del año 1979, con la caída del Sha de Persia. 'No entendemos para nada esta guerra que existe. Fue un error norteamericano desde nuestro punto de vista porque trajo la inseguridad al Golfo Pérsico'. Apunta a que el régimen de Teherán es más potente de lo que pudiéramos pensar. 'Irán no es Afganistán, no es Irak ni Pakistán. Las limitaciones económicas han hecho que Irán se haga con su potencial tecnológico y que, si bien es verdad que en cuanto a la instrumentalización andan un poco precarios, en el conocimiento científico son uno de los países más avanzados del mundo'. E insiste en que no todos los iraníes ven a Trump como el enemigo público número uno. 'A pesar de todo lo que se dice y se oye la gente que somos de la generación de los 70 nos gusta mucho EEUU. De hecho la mayoría de la gente cuando se marcha de Irán su principal destino o es EEUU o es Canadá'.

Por su parte Hamid es traductor y cree que el asesinato de Soleimani le ha venido bien al régimen iraní para acallar los problemas internos con los que lleva tiempo lidiando. 'Ha sido como un regalo para ellos porque han podido hacer olvidar las protestas de la población iraní en el mes de noviembre'. Eso sí, opina que esta cortina de humo no ayuda nada al futuro más inmediato de la zona. 'Fue una equivocación, no ayuda nada para crear un ambiente de diálogo para bajar las tensiones entre Irán y EEUU y, al contrario, sube la tensión'.

¿Qué hay detrás de este ataque realizado por Trump? Para Ali 'hay intereses de EEUU en encarecer el petróleo porque ellos no van a tener problema con el crudo. Con el fracking tienen un petróleo barato. Además se crea un interés de compra de armamentos con lo que a la economía le puede salir beneficiado'.

¿Y el futuro? Jafar, ingeniero aeronáutico, no se atreve a hacer un pronóstico. 'Estuve allí hace poco. Mis padres y mis tíos viven allí. No se sabe qué puede pasar porque ambas partes son impredicibles'.