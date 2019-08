La imagen de África, aplaudida por Espinosa de los Monteros, que pone en jaque a los incendios de Brasil

En los últimos días se ha hablado mucho de los incendios del Amazonas y de la culpa o no que el gobierno de Jair Bolsonaro haya podido tener en estos. El caso es que este año se han detectado más de 70,000 focos en una de las zonas de selva y vegetación más importantes de la Tierra. A pesar de esto, muchas son las voces que se alzan en contra del revuelo mediático y social, que incluso ha llegado a arrancar recursos al G7.

El mensaje que ha compartido Espinosa de los Monteros

Desde España, la oposición al alarmismo frente a los incendios de la Amazonia ha sido liderada por ilustres miembros del partido Vox. En concreto, el portavoz de Vox en el Congreso ha compartido una imagen sobre la supuesta diferencia entre los incendios activos en África y el Amazonas.

En la publicación compartida por Espinosa de los Monteros se pueden leer frases como que“los focos se concentran en Angola y en la República Democrática del Congo, donde se registran 6.902 y 3.395 incendios respectivamente, superando por amplio margen los 2.127 de la selva en Brasil”.

“Hay diferencias eso sí entre estos incendios y los del Amazonas, pues los siniestros observados en África en los mapas de la NASA no están en esta área (forestal), sino en Angola, Zambia, etc.”, afirma la publicación. Por último, este mismo artículo recoge unas declaraciones de Denis McClean a BBC Mundo: "No creo que se trate de una comparación válida. No se puede decir con precisión a partir de las imágenes satelitales cuál es la naturaleza de esos fuegos o cuán grandes o pequeños son".

Según la misma publicación compartida por Espinosa, McClean sostuvo que estos fuegos no son inusuales en esta época del año en África, pues "son un método de agricultura tradicional para muchas comunidades campesinas de bajos ingresos".

Las reacciones de las redes

Como no podía ser de otra forma, las redes han manifestado su opinión al respecto:

