Illa cree que habrá "una o varias vacunas" para principios de 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que durante la primera mitad del año que viene habrá "una o varias" vacunas disponibles contra el coronavirus y, hasta entonces, habrá que convivir con el virus con los instrumentos existentes para controlar los brotes que son, a su juicio, suficientes.

Lo ha afirmado durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que ha explicado que España participa en el Comité directivo de supervisión de las negociaciones con los distintos proveedores potenciales de vacunas y ha dicho que la evolución de las investigaciones es positiva. "Estamos en condiciones de poder decir, por la información de la que disponemos, que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles", ha anunciado el ministro de Sanidad, que no ha podido asegurar si alguna de ellas será un prototipo español.

Illa ha apelado a la responsabilidad individual para convivir con el virus hasta ese momento y ha asegurado que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con los instrumentos existentes -el real decreto de nueva normalidad y el Plan de Respuesta Temprana- se podrá mantener bajo control la epidemia en España. A su juicio, estos dos instrumentos son "suficientes" y han demostrado que han permitido a las comunidades ir detectando los brotes de forma precoz.

El ministro de Sanidad ha recordado que en la actualidad existen 362 brotes activos de los que un 70 % tienen menos de diez casos asociados y la mayor parte están vinculados a entornos familiares o de amigos, actividades económicas como la recogida de la fruta y a espacios de ocio nocturno, en los que las comunidades ya han tomado medidas restrictivas que Illa ha calificado de "acertadas".

Ha detallado que los casos que se van detectando tienen dos particularidades; el 64 % de los nuevos contagios están referenciados a Cataluña y Aragón y más concretamente a Barcelona, Lleida y Zaragoza, y el 60 % de los nuevos casos son asintomáticos, lo que pone de manifiesto que el sistema de cribado y búsqueda activa de casos funciona.

La edad media de los nuevos contagios sigue bajando y se sitúa en una media de 45 años y la presión hospitalaria sigue baja "por no decir muy baja" y está en el 1,4-1,5 % de capacidad disponible, con 215 personas en la UCI. Illa se ha referido también el número de fallecidos, que se encuentra en 6 ó 7 personas en los últimos días.

Con todos estos datos, la valoración del responsable de Sanidad es que los instrumentos a disposición de las comunidades "son suficientes para mantener bajo control la pandemia".

Ha reconocido, no obstante, que la situación en Cataluña y Aragón preocupa más, pero se ha mostrado convencido de que "en las próximas semanas" se podrán poner bajo control. "Hago un llamamiento explícito a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a no tener miedo al virus, pero no perderle el respeto, porque sigue ahí y hay que convivir con el", ha advertido.

Illa dice que ningún organismo internacional apoya la cartilla covid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que ningún organismo internacional apoya medidas como la cartilla covid que pondrán en marcha la Comunidad de Madrid, y que tampoco el Gobierno la contempla. "Nosotros (el Gobierno) no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser", ha contestado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntado por la cartilla covid.

"Ningún organismo internacional, ni la OMS ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, ni el decreto ley (de nueva normalidad) ni el plan de respuesta temprana contempla este tipo de medidas", ha aseverado Illa.