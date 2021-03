Iglesias y Errejón mantienen la fractura en la izquierda de Madrid y otras noticias que deben conocer

1. La enemistad entre Iglesias y Errejón mantiene la fractura en la izquierda de Madrid

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha apostado por dar la batalla a su anterior compañero de partido en Podemos y ahora rival electoral, Pablo Iglesias, al rechazar su ofrecimiento para ir en una lista conjunta en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Iglesias dinamitó el lunes el tablero político al anunciar en un vídeo remitido a los medios que dejaba su cargo de vicepresidente de Gobierno para ir como candidato de Unidas Podemos en las elecciones madrileñas y así tratar de arrebatar el poder a Isabel Díaz Ayuso.

2. Así será el pasaporte de vacunación en la Unión Europea

La Comisión Europea tiene previsto presentar este miércoles uno de los planes más ambiciosos puestos en marcha bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen en época de coronavirus. Se trata de un paquete de medidas centrado en los viajes y en el levantamiento de las restricciones impuestas por la covid-19, entre las que se incluye el conocido como "pasaporte verde" o "pasaporte covid", una medida en el que los países miembros llevan meses trabajando.

3. Brabezo, en TRECE, tras abandonar Ciudadanos: "Votaré a Ayuso porque ha sido una presidenta ejemplar"

El diputado de Ciudadanos, Sergio Brabezo Carballo interviene durante el pleno que la Asamblea celebra este jueves centrado en la petición de la Comunidad de Madrid de avanzar a la fase 1 de la desescalada, rechazada en dos ocasiones por el Ministerio de Sanidad. En Madrid, (España), a 21 de mayo de 2020.Pool

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo ha anunciado que se da de baja como afiliado del partido ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, y al de Podemos, Pablo Iglesias. "Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido", ha manifestado en una carta publicada en sus redes sociales.

4. El Gobierno mantiene el calendario de vacunación pese al parón de AstraZeneca

El Gobierno ha asegurado que el calendario vacunal está garantizado en España a pesar de la suspensión temporal de la administración de la vacuna de AstraZeneca a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haga públicos los informes sobre los casos sospechosos de trombos, aunque insiste en su firme convencimiento de que los beneficios superan a los riesgos. Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha lanzado un mensaje de "absoluta tranquilidad" y asegurado que la paralización de la inmunización con dosis de AstraZeneza durante 15 días es una medida cautelar y que no va a "producir ninguna alteración del calendario vacunal".

5. Al menos siete muertos en tres tiroteos en un salón de masajes y dos spas en el estado de Georgia

Al menos siete personas han muerto en tres tiroteos registrados en Estados Unidos, concretamente en el estado de Georgia, en un salón de masajes y en dos spas, aunque las autoridades no han vinculado los ataques. Alrededor de las 17.00 horas (hora local) los agentes de Policía del condado de Cherokee recibieron un aviso por un ataque en las inmediaciones de un salón de masake, donde encontraron varias víctimas de disparos, según ha comunicado el capitán de las fuerzas de seguridad, Jay Baker, y recoge la cadena de televisión NBC.