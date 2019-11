Iceta pide a Torra que se desmarque de las movilizaciones que plantea Tsunami

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se desmarque de las movilizaciones que plantea la plataforma Tsunami Democràtic para la jornada de reflexión y para los días siguientes al 10N.

"Iría muy bien que el presidente Torra dijera que no es bueno actividades como las que se plantean el día reflexión, que dijera que no es bueno que alguien intente perturbar un acto de votación que habrá el domingo y que dijera que no es bueno para Cataluña y para Barcelona, que no es bueno perturbar la seguridad", ha apuntado en declaraciones a los medios.

Ha sido antes de dar un paseo por el mercado semanal de Montigalà, en Badalona, acompañado por el alcalde de esta ciudad, Àlex Pastor.

Iceta ha insistido en que, además de desmarcarse "de lo que ha pasado y de lo que vaya a pasar", Torra tiene que aclarar si son ciertas las informaciones que le vinculan con los CDR detenidos el 23 de septiembre y que se encuentran en prisión acusados de preparar actos de sabotaje.

Para el dirigente socialista, dichas informaciones tienen "cierta verosimilitud" porque Torra ha "apoyado a los sectores más radicales" y ha mostrado "tibieza" al condenar la violencia.

"Al presidente le acompañará siempre una expresión desafortunada. 'apretad, apretad, que hacéis bien de apretar'", ha deplorado Iceta, que ha avisado de que los tsunamis dejan tras suyo "la nada, la desolación y el desastre".