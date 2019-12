El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha concedido este domingo una entrevista al diario 'La Razón' en la que afirma que "en España hay ocho naciones, las he contado”. En la misma, manifiesta que quiere elecciones, así como su ambición de ganarlas. "Somos el segundo partido de Cataluña y nuestra ambición es ser el primero", declara.

Para Iceta, "Cataluña necesita un presidente no independentista, que gobierne para todos, consciente de la complejidad de la sociedad catalana y capaz de recoserla". Entre sus preocupaciones, "queremos que -Cataluña- sea plurilingüe y que los niños y niñas dominen catalán y castellano, y añadimos el inglés".

El núcleo duro de la entrevista, recogida por COPE.es, se centra en la definición de Cataluña como nación. "Lo decimos desde 1978. Para algunos, nación y estado son lo mismo y la nación es homogénea. Para nosotros no. Por eso, España es una nación de naciones, y las naciones que viven en España son plurales. En Cataluña hay quien piensa que la nación es para los que hablan catalán. La nación es para todos los catalanes hablen catalán o castellano, es un sentimiento de comunidad. Se puede ser nación sin aspirar a Estado", señala.

A la pregunta de cuántas naciones hay en España, el socialista responde que las ha contado y que, "según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos".

Para Iceta, "el PSC tiene un proyecto ganador superando el conflicto. Muchos de los que se fueron del partido vuelven a mirarnos con simpatía porque tenemos un proyecto que pretende solucionar el conflicto político a partir de un diálogo que no puede llevarnos a retroceder, a estancarnos, ni tampoco a romper con el resto de España. La solución pasa por la mejora del autogobierno, financiación y mayor incidencia en las decisiones de Estado".

Para conseguirlo solo ve "unas elecciones. Nuestra ambición es encabezar un gobierno para abrir una nueva etapa que supere la división actual. Queremos una Cataluña ganadora". El primer secretario del PSC cree proyecto de Torra "está agotado". "Anunció un nuevo referéndum de autodeterminación y no sólo no lo siguió ERC, sino que JxC no se hizo responsable. Ante la soledad, lo mejor es dar un paso al lado", relata Iceta.

En lo que respecta a la Presidencia del Senado, cuyo nombre fue vetado por ERC, JxCat y la CUP, Iceta dice que "le da mal fario". También recuerda que se "sacrificó" a José Montilla, que él no pudo ser presidente de la Cámara y que Manuel Cruz ha durado lo mismo que un caramelo a la puerta del colegio. "Es una plaza que se nos resiste", declara.

Iceta dice que la formación de Gobierno "depende de ERC. Es su decisión y su responsabilidad. Sin este gobierno o terceras elecciones, y el peligro de una alternativa de derechas. Para España y para el problema catalán no son alternativas". Por eso, les pide "que reflexionen. Hay voluntad real de acuerdo. No nos hemos de meter presión con respecto al tiempo para alcanzarlo, o si debe ser un acuerdo de investidura o tiene que ir más allá para dar estabilidad", declara en las páginas de 'La Razón'.