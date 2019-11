La hemeroteca de Sánchez vuelve para retratarle: "Con la corrupción, el que calla otorga"

Pedro Sánchez está en el ojo del huracán desde que este martes se hizo pública la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. El presidente del Gobierno en funciones ha rehuido cualquier pregunta al respecto del tema durante toda la semana, con un silencio incómodo para muchos. Su negativa a hacer declaraciones también se ha vuelto en su contra en las redes sociales.

El tuitero Ángel González ha buceado en la hemeroteca de Sánchez para encontrar un vídeo que deja mal parado al líder del PSOE. Se trata de un extracto de un mitin de 2016, en el que el hoy cabeza visible del Ejecutivo criticaba a Mariano Rajoy, entonces presidente, por mantener una actitud similar a la que hoy profesa él con respecto a la corrupción. En el caso del PP, con el foco puesto en la trama Gürtel.

La hemeroteca de Pedro Sánchez es una mina.

“A mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Me preocupa el silencio de Mariano Rajoy ante los problemas y los casos de corrupción. Porque… ¿sabéis? Como en política y en la vida, quien calla otorga. Por eso me preocupan los silencios de Mariano Rajoy”, declaró Sánchez en la localidad gallega de As Pontes (La Coruña).

“La hemeroteca de Pedro Sánchez es una mina”, declaró el encargado de volver a poner de actualidad este momento de Sánchez en Twitter. No es la única declaración contradictoria de Sánchez que ha vuelto a salir a la palestra estos días. Sus críticas pasadas hacia Pablo Iglesias, ahora socio de Gobierno, también han tenido mucha cabida en las redes últimamente.

Ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo.

Frases como “Ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo”, “España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos” o “Yo necesito un vicepresidente que defienda la democracia, no a Pablo Iglesias” se han aireado lo suyo.

España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos.