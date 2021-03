Hablan los vacunados con AstraZeneca: “De la segunda dosis no sabemos nada”

Cristina y Miguel no se conocen entre sí. Uno es profesor y la otra, madre de un pequeño con autismo. Aun así, ambos comparten una misma experiencia: haber recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.

El miedo a una vacuna de la que no se para de hablar

Miguel es profesor en un colegio de Navarra: “Entiendo que para que la prohíban, algo gordo tiene que haber detrás”, comenta para COPE. Nos cuenta cómo fue su experiencia, cómo de su colegio con 280 profesores tan solo conoce a dos que no se hayan querido poner la vacuna. “A la mayoría de gente del colegio nos ha hecho reacción”.

Él iba avisado. Como ya se había contagiado de coronavirus los médicos le dijeron que era probable que sufriese con mayor fuerza los efectos secundarios de la vacuna. “Me dijeron que me daría más fiebre, que estaría más cansado, por haber dado positivo antes”. Y así fue. Una sola noche en la que asegura: “Lo pasé fatal, con mucha fiebre”.

Las noticias que se han publicado sobre la vacuna de AstraZeneca no le han tranquilizado ni a él ni a sus compañeros: “El día antes de vacunarnos salió la noticia de que varios países no iban a usar AstraZeneca”, momento en el que le surgieron las dudas. “Una cosa es que tenga efectos adversos y otra que un país de la Unión Europea prohíba vacunarse”. Al final se lo planteó como una oportunidad que podía perder y accedió a vacunarse.

Hoy espera con incertidumbre si recibirá o no la segunda dosis de la vacuna. “Ha sido un poco caos porque me han dicho que si pasaba el covid igual solo me ponían una dosis”. Los médicos le dieron fecha para el 28 de mayo y asegura que su cita sigue vigente.

Miguel se consuela pensando en que “con la primera dosis ya conseguimos algo de inmunidad”, o eso le dijeron al ponérsela, pero de la segunda dosis, de momento “no sabemos nada”.

Otra noche de escalofríos y fiebre

Cristina tiene 38 años y tiene un niño autista. Con ilusión y temor a partes iguales, esperaba la ansiada vacuna al ser cuidadora de Hugo, su pequeño. La llamada la recibió el pasado 3 de marzo.

“Apenas me dio tiempo a reaccionar, 24 horas después de esa llamada mi cita estaba por llegar. Tuve una noche de miedos y dudas”. Trató de informarse de cómo estaba evolucionando la vacunación en nuestro país. Y lo que leía de AstraZeneca le creaba cierta tensión. Esta vacuna, según lo que había visto, era, de las tres que se estaban suministrando, la que más efectos secundarios provocaba, pero bueno... tocaba responsabilidad social”, ha contado a COPE.

El 4 de marzo acudió a vacunarse y todo aparentemente fue bien. Horas después, el escenario cambiaría: “Mi fiebre subió, tuve escalofríos, malestar general y fue una noche mala. A la mañana siguiente tuve otra vez malestar, pero pude hacer mi vida con normalidad”, nos cuenta Cristina.

Respecto a la suspensión de esta vacuna en nuestro país, Francia, Alemania, Portugal y más países europeos, cree que nos encontramos inmersos en una campaña de desprestigio y que esto es muy “triste”. Tanto Miguel como Cristina están a la espera. No saben qué pasará con la vacunación de AstraZeneca que, en ellos, es un proceso que se ha quedado a medias.