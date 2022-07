Guía para seguir el Debate del Estado de la Nación: sus precedentes históricos y las claves a tener en cuenta

Desde este martes, el Congreso de los Diputados acoge el Debate del Estado de la Nación, una de las citas parlamentarias más importantes en nuestro país y en la que el Gobierno tendrá que defender sus decisiones políticas hasta ahora.

El último Debate sobre el Estado de la Nación se celebró en el año 2015, cuando el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lideraba la oposición frente al Gobierno de Mariano Rajoy. Desde aquel momento, España ha afrontado muchos momentos de gran calado político para nuestra sociedad y también relevantes hitos históricos que también han afectado al tablero político: cuatro elecciones generales, una moción de censura, la pandemia y la guerra de Ucrania. Según Moncloa, la mezcla de todos estos acontecimientos han derivado en que el Debate del Estado la Nación se halla retrasado hasta este mes de julio.

Sobre la mesa, la respuesta a la crisis y el anuncio de nuevas medidas serán las líneas generales que defenderá el Gobierno de coalición estos días en el Congreso de los Diputados, que defenderá que su principal objetivo es reforzar el Estado del Bienestar. También, será momentos para hacer balance de estos dos años y medio de legislatura, marcados por asuntos económicos como la Reforma Laboral, el Ingreso Mínimo Vital, la revaloración de las pensiones y los ERTE.

Frente a las líneas que defenderá el Gobierno, la realidad de la calle, que también estará muy presente en este Debate sobre el Estado de la Nación: un contexto marcado por el encarecimiento de la vida, con una inflación récord, la más alta en 37 años, al situarse en el 10,2%. También, el gasto militar tendrá su protagonismo, sobre todo por las diferencias que hay en el seno de la coalición entre las dos alas del Consejo de Ministros respecto a esta cuestión.

En cuanto a las imágenes que nos dejará este Debate del Estado de la Nación, destaca la de la ausencia del líder de la oposición. El número uno del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tiene la condición de diputado nacional, por lo que no podrá debatir con Pedro Sánchez. Eso sí, estará presente en el hemiciclo para apoyar la postura de su partido, cuya voz la llevará la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra.

Otro dato curioso es que este Debate del Estado de la Nación pilla de nuevas a un alto porcentaje de diputados, debido a que no se celebra desde hace siete años. Los más veteranos serán la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, que suma ya seis debates, el diputado del PNV, Aitor Esteban, y el de Compromís, Joan Baldoví, para ambos será su cuarto debate del Estado de la Nación.

Historia del Debate sobre la Nación

Su instauración data del año 1983 y desde entonces se han realizado 25 debates. El presidente con más convocatorias a sus espaldas es Felipe González, con 11 sesiones (10 como presidente y una como líder de la oposición en 1977). Después está José María Aznar, con 10 (seis como líder del Ejecutivo y cuatro como jefe de la oposición).

José Luis Rodríguez Zapatero estuvo presente en nueve debates como presidente y tres como líder de la oposición. Por último, Mariano Rajoy participó en tres como presidente y seis en la oposición.

Lo habitual es que el Debate sobre el Estado de la Nación se celebre cada año, aunque el Ejecutivo no está obligado a convocarlo. Lo normal es que no se convoque en años de elecciones generales o en los meses posteriores a la celebración de unos comicios nacionales. En este sentido, no se han celebrado debates en los años 1986, 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Desarrollo del Debate sobre la Nación

La convocatoria incluye el debate y la votación de hasta 150 propuestas de resolución, un hecho que servirá para medir también el apoyo con el que cuenta el Gobierno. El Debate se regula a través del artículo 196 de la normativa del Congreso, que hace referencia a las comunicaciones del Ejecutivo.

Según este punto, acordado por la Junta de Portavoces, el debate arranca este martes a las doce del mediodía con el discurso de Pedro Sánchez, sin tiempo limitado. La sesión se reanudará a partir de las 16:00 de la tarde, con las intervenciones de los portavoces de las distintas formaciones políticas, en orden de mayor a menor representación en el arco parlamentario.

Sánchez irá respondiendo de forma individual a los distintos portavoces, que cuentan con 30 minutos para su intervención inicial y 10 minutos para replicar al presidente del Gobierno.

Una vez el debate haya finalizado, se abre un plazo de 30 minutos para que los grupos parlamentarios presenten su propuesta de resolución. Cada grupo parlamentario puede presentar un máximo de 15 propuestas de resolución.

Por último, el jueves 14 se reanudará el pleno y se afrontará la última jornada del Debate. Cada grupo cuenta con 15 minutos para defenderlas y al final del pleno se realizará la votación.

Tras la celebración del Debate, es tradicional que el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, pidan opinión a los ciudadanos sobre su balance de esta cita. En este sentido, el objetivo es saber la imagen que los diferentes líderes políticos proyectan tras el Debate. En el año 2015, Pedro Sánchez ganó a Mariano Rajoy por siete décima.