La grave amenaza de un diputado de Podemos a otro de CC: "La próxima vez te arranco la cabeza"

El Parlamento canario ha sido el escenario de un encontronazo muy polémico entre dos diputados esta semana. Ocurrió el viernes, con José Alberto Díaz Estébanez, de Coalición Canaria, y Francisco Déniz, de Sí Podemos, como protagonistas.

La Cámara regional celebraba una Comisión de Control de Radio Televisión Canaria. Al terminar esta, Estébanez y Déniz tuvieron una discusión bastante acalorada, que no tardó en dar el salto a las redes sociales tras hacerla pública el primero.

Un comentario de la diputada Vidina Espino (portavoz de Ciudadanos en Canarias) sobre la pluralidad informativa de la televisión pública de las Islas provocó un tenso intercambio de declaraciones. En primer lugar, Déniz aseguró que nunca ha habido tanta pluralidad como ahora en la RTVC. Entonces, Estébanez le preguntó a qué se refería él al hablar de pluralidad.

Ahí llegó el ‘enganchón’, que fue cada vez a más hasta que el representante de Coalición Canaria llamó “mantenido” al de Sí Podemos (de Carlos Sosa, un director de un programa de la televisión canaria al que Estébanez estaba criticando). Entonces, Déniz, furioso, pidió que Estébanez no volviese a llamarle eso “nunca más” y que dejara “de calentarle la cabeza”.

Estébanez no consideró que “mantenido” fuese un insulto hacia Déniz. Sin embargo, el de Podemos no lo vio así: “Se pone a mi lado y al oído me dice: la próxima vez te arranco la cabeza”. Después de esto, el diputado de Coalición Canaria le pidió que no le amenazase y le retó a repetir lo que acababa de decirle entre susurros, pero en voz alta. “Se dio la vuelta, cogió sus cosas y se mandó a mudar”, fue la reacción de Déniz según Estébanez.

La escena fue tan desagradable que el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha convocado a los dos diputados y a la presidenta de la comisión televisiva, Carmen Hernández, el próximo miércoles. Entonces, Estébanez y Déniz tendrán que dar explicaciones acerca de lo sucedido.

“Nunca creí que llegara a vivir la vergüenza de ser amenazado físicamente por otro Diputado en un Parlamento democrático. Eso es lo que hizo hoy este sujeto, Francisco Déniz de PODEMOS, acercándose tras la Comisión para decirme que ‘...LA PRÓXIMA VEZ, TE ARRANCO LA CABEZA”, tuiteó José Alberto Díaz Estébanez a colación del episodio.

El diputado de Coalición Canaria también se enfrentó con un ujier de la Cámara insular en septiembre. Como este no quiso cerrar las ventanas del hemiciclo para que no se oyesen las voces de una protesta que tenía lugar en el exterior del edificio, la emprendió a gritos con él.

“No pierdas la cabeza, no pierdas los nervios, no pierdas los papeles, no pierdas las esperanzas, no pierdas el humor, no pierdas la cartera... pero, sobre todo y en todo lo que haces, no pierdas el corazón”, fueron las palabras de Estébanez, para calmar los ánimos y quizá a modo de disculpa, en Twitter.