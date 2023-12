El Gobierno replica a Rueda que el Perte del hidrógeno se reparte con criterios técnicos objetivos y no territoriales

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha replicado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el Perte del hidrógeno se reparte con base a criterios técnicos y objetivos y no a una reparto territorial.

"No entendemos la opinión del presidente de la Xunta cuestionando las ayudas del Gobierno, cuando debería saber que los programas estatales se evalúan en base a criterios técnicos y objetivos, y no a un reparto territorial", ha manifestado.

El delegado se ha pronunciado de este modo en declaraciones difundidas a los medios después de que este viernes el titular de la Xunta denunciase como "un agravio más" que solo un proyecto gallego reciba ayudas del Perte de hidrógeno. En concreto, el Gobierno central adjudicó ayudas a 12 proyectos de hidrógeno renovable, entre ellos el del grupo sueco Universal Kraft, que recibe 15 millones del Perte para la planta de amoníaco verde de As Pontes.

Al respecto, la Delegación del Gobierno ha señalado que el Perte ERHA tiene asignados 1.555 millones de euros para fomentar el hidrógeno en toda España, una cantidad a la que se le añaden 1.600 millones de la adenda PRTR.

Según ha indicado, el Ejecutivo estatal ha resuelto hasta el momento, seis convocatorias relacionadas con hidrógeno y se han adjudicado un total de 413 millones de euros para 67 proyectos, en seis líneas de ayuda.

Además, apunta que, en hidrógeno, Galicia ha recibido, por el momento, 38 millones para cuatro proyectos en las convocatorias resueltas, un 9% del total del país. A ellos, indica, previsiblemente se sumarán los 15 millones de euros de la última convocatoria (la segunda del Programa Pioneros) cuando se resuelva definitivamente. De este modo, se alcanzarían los 54 millones, el 10% del total.

En esta última convocatoria dotada con 150 millones, apunta la Delegación, se han propuesto para subvención 12 proyectos, entre ellos este en Galicia con 15 millones, el 10% del total de la convocatoria.

El departamento estatal señala que hay otros seis proyectos en Galicia que no recibirían subvención porque se ha agotado el presupuesto y que otro proyecto no ha sido admitido porque el solicitante no aportó la documentación requerida.

Tras señalar que la convocatoria "ha sido muy competitiva" y que se presentaron "un centenar de proyectos que sumaban 1.000 millones", la Delegación del Gobierno detalla que la comunidad que más proyectos ha recibido es Andalucía, con tres.

"La demanda de ayudas para proyectos de producción de H2 supera con mucho la oferta y se cada convocatoria selecciona los proyectos mejor puntuados con criterios exclusivamente técnicos, con independencia de la región donde se ubiquen", subraya para dejar que "no hay, por tanto, un reparto territorial" sino un reparto que prioriza los proyectos más firmes según criterios técnicos previamente determinados.

"Se está cuestionando, por tanto, una evaluación exclusivamente técnica sin argumentos técnicos y poniendo en tela de juicio los proyectos seleccionados que incluyen, precisamente, uno en Galicia", sostiene el departamento estatal.

Por último, recuerda que "todavía quedan cerca de 2.600 millones de euros para fomentar el hidrógeno dentro del Perte ERHA que se repartirán en sucesivas convocatorias de ayudas". Además, apunta que "Galicia es una de las comunidades mejor posicionadas para el desarrollo del hidrógeno, como demuestran los proyectos y las ayudas que ya ha recibido y que puede seguir recibiendo a medida que se resuelvan las próximas convocatorias".

Así, detalla que se han seleccionado proyectos en la comunidad autónoma de otras importantes líneas: comunidades energéticas (5, con 3,9 millones), oficinas de transformación comunitaria (casi 1 millón de euros), o renovables marinas (30 millones), entre otras.

El delegado del Gobierno ha asegurado que Galicia debe aprovechar la "gran oportunidad" de los fondos para la transición energética y ha asegurado que estaría bien que la Xunta mostrase la misma implicación que el Gobierno de Sánchez y asuma de una vez por todas las competencias en energía y empiece a poner inversiones encima de la mesa.