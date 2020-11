El Gobierno vuelve a dejar en manos de Bruselas la bajada del IVA de las mascarillas

El Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea para pedirle que incorpore la reducción del IVA en el precio de venta al público de las mascarillas en la directiva que está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR.

"Que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarillas de venta al público", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que, junto a esta petición, el Gobierno trabaja, dada la mayor competencia en el mercado, en la revisión del precio de venta de las mascarillas para hacerlas más asequibles por una vía o por otra.

"Si podemos reducirlo lo vamos a reducir", ha reiterado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que también se ha vuelto a reclamar a Bruselas, ante la actitud de la oposición, que confirme que el reglamento actual no permite estas bajadas de IVA. "No porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento", ha añadido.

A la espera de una respuesta de la Comisión Europea, la ministra ha indicado que, todo caso, la intención del equipo de Pedro Sánchez es, "en paralelo", buscar una bajada del precio de este producto "a partir de la revisión del precio máximo" que en abril estableció el Ministerio de Sanidad para las mascarillas, de 0,9 euros.

Según publican ElMundo.es y ABC.es, la propuesta de la bajada del IVA en mascarillas impulsada por Ciudadanos - que pedía bajarlo al 4% - ha sido desestimada, según cuentan desde el Gobierno, siguiendo esta misma legislación europea: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (...), ya precisó el alcance del Anexo III en relación con la legislación española, no permitiendo la tributación a tipo reducido de bienes como guantes, mascarillas o geles desinfectantes y otros productos similares".

La contestación a la formación naranja por parte del Ejecutivo termina añadiendo que "una bajada del IVA como la que propone la enmienda del Grupo Ciudadanos supone una disminución de ingresos para el Estado". "Si se supone un consumo diario de 50 millones al día de mascarillas el coste anual de la rebaja de tipo del 21% al 4% supondría 1.568 millones de euros de menor recaudación al año", calculan desde el Gobierno.

España tiene el tipo impositivo más alto para las mascarillas: 21%. En Portugal, el tipo impositivo es del 6% frente al 23% que tenía anteriormente. Francia lo ha rebajado del 20% al 5,5%, Italia lo ha fijado en el 0% hasta 2021, Bélgica al 6% y Países Bajos al 0%. Sólo Eslovenia supera el tipo impositivo para este producto en el entorno europeo al fijarlo en un 22%.