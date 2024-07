El Gobierno, en negociaciones para que salga adelante la Ley de Extranjería, con Clavijo de mediador, pero sin avances

El Gobierno ha estado negociando durante toda la jornada en el Congreso para intentar que salga adelante la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir entre las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados. Según fuentes parlamentarias, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está actuando de mediador, pero, de momento, no se han logrado avances.

En el debate de la toma en consideración de la norma, que ha tenido lugar a primera hora de este martes en el Pleno, el PP y Junts han pedido a PSOE, Sumar y CC, los firmantes de la iniciativa, que retiren la reforma. Ambos, igual que Vox, han reiterado su rechazo a la iniciativa tal y como está redactada.

Por su parte, la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado partidaria de no someter a votación el texto si no se logra un acuerdo para garantizar su tramitación. En todo caso, para dar ese paso deberán estar de acuerdo también el PSOE y Sumar, los otros dos firmantes del texto. "Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando", ha asegurado.

Con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Gobierno quiere repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. Tras el "no" de Junts y Vox, el Gobierno necesitaría, al menos la abstención del PP, que se remite a sus exigencias para virar su voto y no votar en contra de la toma en consideración.