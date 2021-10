El Gobierno ve "factible" extender el pacto con el PP al Poder Judicial

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera "factible y posible" extender el pacto con el PP para renovar los órganos constitucionales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha confiado en que el espíritu de diálogo también se mantenga en este sentido.

"Les digo que nos queda trabajo, que espero que este acuerdo y esta voluntad de diálogo y de consensuar acuerdos también alcance al Consejo General del Poder Judicial", ha dicho Bolaños en rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que el PSOE y el PP han cerrado este jueves un acuerdo para renovar en las próximas semanas la composición del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección.

Bolaños ha señalado que este acuerdo no ha partido de cero y que tras el cambio de posición del PP para negociar ya la renovación de estas instituciones fue posible llegar a un pacto "en un plazo corto" ya que aunque en los últimos meses no hubo mucha interlocución se partía del consenso alcanzado en febrero de este año.

"Hemos partido de estas negociaciones...las conversaciones estaban muy trabajadas desde el anterior consenso", ha señalado Bolaños.

El ministro de la Presidencia ha incidido en que el Gobierno "tiene claro que es factible y posible, que el espíritu de diálogo se extienda" al Poder Judicial, que "lleva demasiado tiempo en funciones".

"No es una opción, la ley obliga también a renovar el Consejo General del Poder Judicial. No solo no es deseable sino que es factible", ha puntualizado.