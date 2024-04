El Gobierno de Ayuso dice que comparecerá “con mucho gusto” en la comisión del Congreso

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha dicho que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá con mucho gusto en la comisión de Investigación del Congreso sobre los contratos que se realizaron durante la pandemia.

Lo hará, ha dicho, a pesar de que consideran que esa comisión debe estudiar los contratos que estaban bajo una trama de corrupción que está afectando al partido del Gobierno y a muchos ministros de Pedro Sánchez.

Igualmente García ha añadido que tanto la presidenta madrileña como cualquier miembro de su Ejecutivo acudirán a comparecer sin ningún problema, a pesar de que creen que este Parlamento no tienen competencias para fiscalizar a presidentes autonómicos ni a sus Gobiernos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha dicho que ayer la presidenta ya dijo en la Junta de la Directiva Nacional del PP que no tendría problemas en acudir a dar explicaciones sobre los contratos y la gestión de su Gobierno durante la pandemia.

En este sentido, García ha dicho que Díaz Ayuso fue clara y si el Congreso decide que tiene que comparecer lo hará con mucho gusto con cuestiones tan básicas como el trato dado a las personas en la pandemia o los contratos del Gobierno madrileño de esa etapa, que están fiscalizados por la Cámara de Cuentas y la Asamblea.

El número dos de Díaz Ayuso en el Gobierno regional ha asegurado que ya se ha demostrado que no hay ni un sólo contrato que no puedan exhibir a la opinión pública, y que, por tanto, no tienen problema en volver a manifestarlo, al contrario de los contratos que ha señalado que afectan al PSOE y al Gobierno por la denominada trama Koldo.