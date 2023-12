Geroa Bai responderá "en los próximos días" a la propuesta de EH Bildu para Pamplona, que califica de "bastante abierta"

El portavoz del grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Koldo Martínez, ha afirmado que la coalición responderá "en los próximos días, el lunes mejor que el martes", a la propuesta de programa y de equipo de gobierno municipal planteada por EH Bildu en la reunión mantenida este viernes.

"Acaban de darnos una propuesta de programa, acaban de darnos también una propuesta de equipo de gobierno que vamos a analizar ahora con nuestros compañeros y compañeras de Geroa Bai", ha afirmado, tras indicar que se trata de "una propuesta bastante abierta, tanto en lo programático como en la constitución del equipo de gobierno".

En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al edil Mikel Armendáriz para dar cuenta del encuentro mantenido con EH Bildu para "iniciar los contactos para la firma de un programa conjunto de gobierno y la posible composición del mismo" tras la moción de censura contra la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN), Martínez ha subrayado que Geroa Bai "es necesario para tener una mayoría absoluta" al frente del Ayuntamiento de Pamplona.

Según Martínez, han acudido a la reunión "a escuchar lo que Bildu tuviera que decirnos, porque nosotros ya teníamos un compromiso, y así lo hicimos en junio, que era el de votar a la persona que liderara el grupo progresista que más votos recibiera".

"En junio votamos a Joseba Asiron y esta vez volveremos a votar a Joseba Asiron para la alcaldía, pero lógicamente esta vez íbamos a escuchar cuáles eran las propuestas de EH Bildu, tanto para la elaboración de un programa de gobierno como las propuestas que tuviera para la organización del equipo de gobierno", ha manifestado.

En cuanto al programa, Martínez ha apostado por "una transformación que tenga como objetivo la Iruña de aquí a veinte, a treinta años vista, una transformación que sea capaz de afrontar los retos de una Iruña viva, de una Pamplona viva, que mire al futuro", con una visión "comarcal".

"Y también les hemos dicho, de cara a analizar el programa, que nosotros no queremos, y nos vamos a oponer radicalmente, no queremos una ciudad enfrentada, no queremos una Pamplona enfrentada a una Iruña, ni queremos una Iruña enfrentada a una Pamplona, que nosotros no vamos a ahondar en esa división y en ese enfrentamiento que desde algunos grupos, en estos momentos clarísimamente desde la derecha, están impulsando en nuestra comunidad", ha manifestado.

En respuesta a si ya existía un acuerdo para poner a Asiron de alcalde antes incluso de las elecciones generales, ha indicado que "por nuestra parte, sí" pero que por parte de los socialistas "no lo sé". "Eso lo tendrían que contestar los socialistas. Nosotros sí vemos un cambio radical en la postura del Partido Socialista. En junio fueron incapaces de votar a Joseba Asiron. No por ser Joseba Asiron, sino por ser la persona que encabezaba la lista progresista más votada en Iruña. Fueron incapaces de hacerlo. Nosotros lo hicimos con total convicción, siendo honrados y leales a lo que habíamos dicho durante la campaña siendo leales con lo que entendemos que nuestros votantes pedían", ha apuntado.

Ha añadido Martínez que "el Partido Socialista se ha adherido al acuerdo que ya teníamos en las tres otras fuerzas seis meses tarde". "Bienvenido sea, aunque sea seis meses tarde", ha trasladado, "independientemente de los motivos que haya detrás de esa decisión".

En este sentido, ante la pregunta de si el acuerdo del PSN y EH Bildu se gestó en Madrid, Martínez ha respondido que "no lo sé porque nosotros no estábamos ahí".

"Es un acuerdo a dos, entre PSN y Bildu, para determinadas cosas, por cierto, para un programa del que nosotros oficialmente no hemos tenido conocimiento. Hemos leído, gracias a la prensa, ese supuesto acuerdo entre PSOE y Bildu. No sabemos, no podemos afirmar dónde se firmó. Sospechamos, desde luego, que tiene relación directa con las negociaciones entre PSOE y Bildu para hacer presidente a Pedro Sánchez, pero es una sospecha. Ellos no nos lo van a aclarar al parecer. Yo espero que los historiadores, dentro de equis tiempo, encuentren el documento que explique este cambio de actitud en el Partido Socialista", ha apuntado.

En la reunión, según ha dicho, desde Geroa Bai han "agradecido a EH Bildu el trabajo que ha hecho durante estos seis meses en el Ayuntamiento" pero "también les hemos dicho que, tanto a Mikel Armendáriz como yo mismo, durante la campaña, recibimos insultos inmerecidos por parte de personas cercanas, por lo que decían, a EH Bildu". "Una actitud que esperamos que no se vuelva a repetir, porque entre otras cosas, el insulto de democracia no tiene ningún sentido, y mucho menos si estás insultando a las personas con las que luego vas a tener que negociar y acordar", ha dicho.

Por su parte, Armendáriz ha señalado que "desde Geroa Bai acogemos con satisfacción el cambio que por fin se va a dar en el Ayuntamiento de Pamplona", un cambio "que ya reclamábamos en junio y que no pudo ser por necesidades del gobierno de Sánchez para su investidura". "Entonces no pudo ser porque no convenían los intereses del Partido Socialista en España. Por eso desde Geroa Bai dimos un paso al frente para romper lo que parecía ser una línea roja por parte del Partido Socialista. Ahora, despejado el panorama para Sánchez, lo que era absolutamente imposible en junio es totalmente factible y tan necesario como hace seis meses", ha añadido.

Según Armendáriz, "llevamos décadas viendo que Navarra es utilizada como moneda de cambio y sujeta los intereses de Madrid", y ha considerado que "el acuerdo del PSN con Bildu, que no se ha gestado en diciembre, sino que viene de muy atrás, es una muestra más de la subordinación de los intereses de Iruña a estrategias partidistas".

"La derecha desgobernó Pamplona durante los cuatro años de Enrique Maya, incapaz de consensuar nada, ni siquiera los presupuestos, y llevaba el mismo camino con Cristina Ibarrola. Por eso desde Geroa Bai vamos a afrontar esta nueva etapa desde la responsabilidad y la coherencia con nuestros principios y la lealtad para nuestros votantes", ha asegurado.