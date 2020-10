Garrido descarta "absolutamente" una convocatoria de elecciones y defiende que PP y Cs son "la mejor combinación"

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha descartado "absolutamente" este martes la posibilidad de anticipar elecciones en la Comunidad de Madrid y ha defendido la unión de PP y Ciudadanos como "la mejor combinación posible" para gobernar en la región.

En una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, Garrido ha reconocido que, aunque existan "contraste de pareceres y opiniones diferentes", el Gobierno regional es "sólido" y está "llamado a seguir entendiéndose".

El consejero ha incidido en que todos los gobiernos de coalición a nivel autonómico han optado por la opinión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al asegurar que "no es momento de recursos" y es importante "seguir colaborando entre administraciones". "El resto de gobiernos de coalición como Andalucía, Castilla y León y Murcia han tomado esa misma dirección, la de Ciudadanos".

Garrido ha asegurado que la posibilidad de unas nuevas elecciones también ha sido "absolutamente descartada" por el PP. "Es el acuerdo que firmamos y es el que queremos mantener", ha expresado.

Asimismo, ha aludido a la importancia de la cooperación con el Gobierno nacional y ha destacado que no es "partidario" del enfrentamiento entre administraciones. "Los espectáculos de discusión no benefician a nadie y no dan una buena imagen de sus gestores, debemos evitarlos y son perfectamente evitables", ha precisado.

Por último, el consejero ha subrayado que ha mantenido una "muy buena comunicación" con el Ministerio de Transportes, algo que ha venido "bien a todos" al trabajar "de modo unido y coordinado".