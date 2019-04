García Egea asegura que "el PP estará en todos los debates" y que estudiarán el formato y quién los representa

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que "el PP estará en todos los debates" electorales y que están en conversaciones con las cadenas --Atresmedia y RTVE-- para "organizar todo de la mejor manera posible". "Vamos a estar en todos los debates, no sé a qué nivel de representación".

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en Valencia por si el líder del PP, Pablo Casado, participará en el debate a cuatro de RTVE después de que el presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el de Cs, Albert Rivera, hayan aceptado, tras la decisión de la Junta Electoral de que Vox no participase en el debate a cinco de Antena 3 y La Sexta y antes de que el propio Casado haya propuesto su alternativa: un debate a cuatro en TVE el día 22 y un 'cara a cara' al día siguiente en Atresmedia.

"El PP va a estar en todos los debates que se organicen, dando la cara por la libertad, por España", ha subrayado, y ha garantizado que están "abiertos a todas las opciones, a todos los tipos de debate, se debata lo que se debata: Estamos abiertos a lo que diga la justicia y a los debates que se organicen".

Preguntado por la exclusión de Vox del debate de Atresmedia, ha afirmado que "todas las encuestas, incluso la de (José Félix) Tezanos --CIS-- dejan una cosa clara, que solo hay dos posibilidades: Casado y Sánchez". Eso sí, ha remarcado que "votar a Sánchez es votar a Tezanos, la misma mentira en un sitio y en otro" y que el resto de opciones "son accesorias, circunstanciales".

"Son las dos únicas personas que pueden ser presidentes, hasta Albert Rivera se ha dado cuenta de ello y por eso anda tendiendo la mano a Casado", ha añadido, para volver a advertir que todo lo que no sea un 'cara a cara' es "emborronar un debate que los españoles esperan" e instar a "castigar la cobardía de Sánchez".

El 'popular' ha cargado así contra Sánchez por no "querer un 'cara a cara' con Casado, que sería lo lógico y normal, porque sabe que puede salir escaldado". Ha advertido que "se quiere esconder dentro de la división del voto de centroderecha para no tener que rendir cuentas sobre la nefasta gestión de estos meses en los que no ha conseguido aprobar ni un presupuesto".

Por contra, ha hecho hincapié en que "el PP va a estar en todos los debates" y seguirá pidiendo el 'cara a cara'. "Si para montar un debate tan sencillo tenemos este lío, no está capacitado para ser presidente", ha aseverado.

Y ha criticado que la "verdadera estrategia" de Sánchez en los debates es "dividir el voto de los que creen en España y siempre han estado aglutinados en el PP para aglutinar el voto de la extrema izquierda: La única esperanza de Sánchez es que en los debates haya cuanta mas gente mejor para disfrazar su incompetencia".

"SÁNCHEZ YA LOS REPRESENTA"

Ahora bien, ha deslizado que "tampoco sería una mala idea si se excluye a los separatistas porque Sánchez ya los representa". A su juicio, "la Junta Electoral debería valorar este hecho, que representa tanto al PNV como a (Quim) Torra --'president' catalán--, (Gabriel) Rufián --ERC-- y (Arnaldo) Otegui --EH Bildu-- porque Pedro Sánchez es la persona que en este tiempo les ha representado en el Congreso".

Repreguntado en concreto por si Casado irá al de la cadena pública, García Egea ha insistido en que el PP está "viendo cómo se desarrolla todo". "Tenemos un debate en Atresmedia, hemos dicho que sí, ahora en RTVE y parece que a Sánchez no le apetece ir a los dos debates", ha sostenido, y ha criticado que Sánchez esté "escondido toda la semana; se le ve muy poco por la calle", algo que "le debe tener agotado".

En cualquier caso, ha reiterado que, a la espera de ver cómo se organizan, "el PP va a estar en todos los debates porque hay que dar la cara ante los ciudadanos". "Lo creíamos antes y lo seguimos creyendo", ha recalcado, para poner como ejemplo el primer debate de este martes en RTVE, en el que la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo "ganó con holgura" y "nadie ofreció propuestas, solo el PP".

FALCON Y FALCONETA

Ha defendido que la línea del PP es "estar presente en todos los debates y ver cómo se organizan para hacerlo compatible con la presencia en el territorio". "Nosotros no tenemos un Falcon, yo viajo en una 'falconeta', que es lo que me hace recorrer toda España llevando el mensaje de Casado", ha ironizado.