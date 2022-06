Gamarra: Es esperpéntico que una parte del Gobierno se manifieste contra otra

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha definido este sábado como esperpéntico que haya una parte del Gobierno que se manifieste contra la otra, en referencia a las declaraciones del Secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, que confirmó que asistiría a una marcha en Madrid contra la OTAN porque reivindica la Paz.

Sin duda alguna, esto no pasa en ninguna parte del mundo, ha considerado la parlamentaria en su intervención en la clausura de la reunión intermunicipal aragonesa en Zaragoza, en la que ha defendido que lo que tendrían que hacer todos aquellos que dicen que es lo normal es ser valientes y abandonar el Gobierno.

Para Gamarra, no puede ser que un partido del Gobierno se manifieste contra la OTAN cuando se celebra en España la cumbre de la OTAN porque, si no eres capaz de compartir esto, lo mejor para es abandonar el Ejecutivo de España.

Esto es lo que nadie entiende en este país, ha continuado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, que considera que estos son los que lo dicen, en referencia a Unidas Podemos, pero que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo permite.

En su opinión, a Sánchez también le parece tan normal que haya miembros de su Gobierno que se manifiesten contra él, ha dicho en referencia a la política aplicada en relación a Marruecos y el Sáhara.

Eso sí, de esto no tratan en los Consejos de Ministros, porque esto no les interesa. Lo único que les interesa es seguir al frente del Gobierno, ha dicho en un discurso en el que ha considerado que Sánchez es imbatible en resistir, pero no en gobernar. EFE

