Gamarra avisa al PNV de que su "próximo capítulo" con Sánchez será "dejarles fuera"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este viernes al PNV de que el "próximo capítulo" de su relación con Pedro Sánchez será "dejarles fuera" en las instituciones vascas sustituyéndoles por EH Bildu.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Gamarra ha considerado que Sánchez, "en cuanto pueda, reproducirá también en el País Vasco" lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Pamplona apoyando la moción de censura para que el alcalde sea Joseba Asiron, de EH Bildu.

"Sánchez los maneja a su antojo y los tirará como un 'kleenex' cuando no los necesite" y "ahora ya ni son tan necesarios" como en la pasada legislatura, ha comentado sobre el PNV.

Gamarra ha asegurado que no se cree los anuncios del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, de que no apoyará a un candidato de EH Bildu en Euskadi ni gobernará con la coalición abertzale porque "la palabra de un socialista hoy no tiene ningún valor; cuando dicen algo, sabemos que harán lo contrario".

Pese a sostener que los socialistas apoyarán a EH Bildu en Euskadi, Gamarra ha mantenido que el Partido Socialista, EH Bildu y el PNV forman un "tripartito de facto" en el que quien decide es Pedro Sánchez.

"Sánchez ha convertido al PNV en una sucursal al servicio de su interés en cada momento; es quien reparte juego y el futuro del País Vasco y del PNV lo quiere determinar Sánchez; el futuro del PNV ya no lo determina el PNV, lo determina Sánchez", ha afirmado la secretaria general del PP.

Por su parte, el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha coincidido en que hay un "tres en uno" en Euskadi entre PSE-EE, Bildu y PNV y "Sánchez lo dirige todo como en Pamplona y el PNV se pliega a todo, es un títere que Sánchez maneja desde Madrid".

"Jamás hubiera imaginado al PNV poniendo un alcalde de Bildu en Pamplona", ha dicho antes de criticar que ya no hay diferencia "ética" entre Bildu y PNV-PSE.

De Andrés ha explicado que el PP dio a la coalición PNV-PSE los gobiernos del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Gipuzkoa (donde EH Bildu fue primera fuerza) porque los consideran una "alternativa moral" a un gobierno de Bildu.

"Ellos no perciben esa diferencia moral que nosotros veíamos en ellos frente a Bildu. Nos dicen: 'que va, no hay diferencias morales entre Bildu y nosotros y les ponemos al frente de la institución'" de Pamplona, ha lamentado.

Por ello, De Andrés ha dicho que ha aumentado la "desconfianza" del PP vasco respecto a PNV y PSE y deberán demostrar su "suelo ético" para recuperarla.

En su opinión, con la moción de censura en Pamplona el "suelo ético" de la política vasca "se ha derrumbado como un terremoto" por la decisión de los socialistas de tratar a Bildu como a cualquier otro partido "sin consideraciones éticas" sobre su posición respecto al terrorismo de ETA.

Frente a ese "tripartito" vasco, Gamarra y De Andrés han presentado al PP como una formación "absolutamente confiable" en materia ética y la única alternativa en Euskadi.

Gamarra ha dicho que el PP es la única alternativa constitucionalista "frente a un Partido Socialista que ha dejado de serlo con la prueba del algodón de Pamplona", la alternativa moral para evitar que Bildu gobierne y la alternativa en la gestión frente al PNV y el deterioro de la sanidad, la educación y las infraestructuras en Euskadi.