Gallardo: "Mucho 'Se Acabó', lenguaje inclusivo, groserías y ataques a Milei y ningún problema real de España"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha mostrado "decepcionado" tras la gala de los premios Goya que se celebró este sábado en Valladolid, ya que "ningún premiado de los 'reivindicativos' se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos". "Mucho 'Se Acabó' --¿conciencias tranquilas en la sala?--, lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei y ningún problema real de España", ha defendido.

García-Gallardo ha lanzado un 'hilo' de trece puntos sobre la celebración de los Goya a través de la red social 'X'. "No hubo sorpresa en La Gaunas", ha señalado, tras lo que ha manifestado su respeto a los premiados que recordaron a familiares, amigos, equipo "y poco más". "Si algunos presentes tuvieran ese espíritu, ganarían más premios", ha asegurado.

"Ayer muchos se dieron por aludidos por mi definición de 'señoritos': quienes viven de subvenciones millonarias por hacer películas que nadie ve, esa definición no alude a todos, ni siquiera a la mayoría de los cineastas. Pero sí a muchos de ellos", ha manifestado, tras lo que ha defendido que España tiene "una gran industria del cine" y ha asegurado que un Gobierno "responsable" como el que él representa "va a seguir impulsándola" y "ensanchando ese espacio cultural".

El vicepresidente ha reseñado que su presencia en los Goya obedecía a su "deber" de representación institucional. "No me dio la gana regalarle ese espacio un año más al consenso progre", ha defendido, tras lo que ha considerado que hay ciudadanos que llaman "cultura a cualquier cosa".

"Hay películas que cuestan un dineral y no aportan nada: ni por entretenimiento ni por valor social, no se puede comparar 'La sociedad de la nieve' o 'Los otros', que son grandes películas de la industria del cine español, con otras que no ha ido a ver prácticamente nadie, que no aportan nada nuevo, pero que las hemos pagado entre todos", ha explicado el vicepresidente, quien, no obstante, ha considerado que el criterio de la rentabilidad económica no debe ser el único para valorar si apoyar o no un proyecto.

Paga García-Gallardo hay películas deficitarias que merecen la pena o que tienen una utilidad social", ha asegurado, un punto en el que ha puesto como ejemplo '27 minutos', producido por La Dalia Films.

"El cine es una herramienta de comunicación social y deben hacerse películas de todo tipo, pero hacer la enésima película sobre Franco o sobre no sé qué colectivo no creo que deba ser una prioridad, habiendo tantos temas y tantas historias desconocidas por el gran público", ha aseverado, al tiempo que ha considerado "ejemplo" de cine independiente financiado con microdonaciones el que hace José Luis López Linares con su obra 'España, la primera globalización'. "Esto lo entiende cualquiera fuera de la burbuja de la izquierda caviar", ha zanjado.