El fiscal mantiene petición de 8 años para 2 jóvenes acusados de kale borroka

La Fiscalía ha mantenido este viernes su petición de ocho años de cárcel para Galder Barbado y Aitor Zelaia, dos jóvenes acusados de tener explosivos destinados a la kale borroka o violencia callejera.

La Audiencia Nacional ha continuado el juicio contra Galder Barbado y Aitor Zelaia, acusados de depósito de armas y explosivos destinados a acciones de kale borroka.

Durante la exposición de sus conclusiones, que ha elevado a definitivas, el fiscal también ha mantenido para ambos la libertad vigilada por siete años e inhabilitación por el tiempo que dure la condena.

El representante de la Fiscalía ha sustentado esta decisión en las evidencias recogidas en los informes policiales, en los que se manifiestan que los artefactos encontrados en una bolsa dentro un bidón hallado en un descampado de Durana, en Álava, son los empleados para llevar a cabo actos de kale borroka.

Asimismo, ha explicado que la prueba pericial es "elemental" porque vincula los efectos con los dos acusados debido a las huellas encontradas en dicho material.

También ha indicado que el material encontrado en casa de Zelaia no fue utilizado para ir al monte o trabajar en un festival, como sostienen ambos jóvenes, sino para emplearlo en acciones de violencia callejera.

Por otra parte, las defensas de los dos acusados han reiterado la inocencia de sus clientes y mantenido su petición de libre absolución.

La letrada de Aitor Zelaia ha asegurado que su defendido no tiene ninguna vinculación con la rama violenta del movimiento izquierda abertzale, sino solo con la vía pacífica que ahora desarrollan para conseguir sus objetivos políticos.

Ha aprovechado para reconocer que no entendía que la kale borroka y los actos violentos llevados a cabo en el País Vasco constituyan actividades terroristas, algo que también ha compartido la defensa de Galder Barbado al considerar que no se pueden vincular, ya que "el terrorismo ya no existe".

El abogado de Barbado también ha insistido que en la bolsa había dos huellas anónimas que no han sido cotejadas y ha reiterado que, a pesar de toda la documentación encontrada en la casa de su cliente, no existía evidencia alguna que lo relacionara con el descampado. EFE