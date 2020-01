La 'fiesta comunista' de Pablo Iglesias con la que se ríe de una parodia de Rocío Monasterio

Pablo Iglesias está de dulce. El Congreso ha confirmado por fin su ansiada entrada en un Gobierno de España, eso sí, como vicepresidente de asuntos sociales. A falta de ver cómo concreta su postura en el Ejecutivo que muchos han calificado como “social-comunista”, al incluir ministros con carné del PCE, el líder de los 'morados' se ha mostrado eufórico en redes, hasta permitirse el lujo de bromear sobre la líder de Vox en Madrid, Rocío Monsaterio.

Una cuenta de Twitter en particular está causando cierta confusión en la rede de los pulgares rápidos y la bilis irrefrenable. Muchos usuarios, algunos distinguidos, han confundido a la cuenta cuyo nombre es 'Rocio Monjasterio Fake' con la actual líder de los de Abascal en Madrid.

La popularidad del perfil ha llegado tan lejos que, tras publicar un mensaje en el que se burlaba de una hipotética reacción de Monasterio con una señora preocupada por las “ideas comunistas” del nuevo Gobierno.

Hoy me ha parado una mujer en la calle. Lloraba. Me ha dicho “Tengo miedo. Con este Gobierno cualquier día mis hijos van a venir con ideas comunistas en la cabeza ¿No vais a hacer nada?”. No he sabido qué decirla. Hemos llorado juntas.

Esta fábula ha provocado la reacción del vicepresidente y este ha optado por comentarla con tres emoticonos de cara sonrientes.

Su mensaje ha provocado multitud de reacciones, entre ellas la de otro usuario que le hacía ver a Iglesias que se trataba de un perfil “fake”.

Poco parecía importarle a Iglesias ya que, casi acto seguido, contestaba con un conocido GIF con una 'fiesta comunista' (con Stalin, Fidel, Lenin, Mao y Marx), celebrando que para Pablo, se trataba de un tuit “muy bueno”.

Parece ser que tras desbloquear la difícil situación en la que se encontraba el Congreso y garantizar su puesto en el Consejo de Ministros para los próximos, digamos 4 años, Iglesias ha encontrado tiempo para tuitear y compartir bromas por las redes.

Y lo cierto es que muchos de sus seguidores no han visto con tan buenos ojos el momento distendido que el líder de la coalición electoral Unidas Podemos ha mostrado en redes.

Como broma, quizás, pero no estamos para bromas, ¿Sabes? Muchos estamos jodidos (que no es lo mismo que estar jodiendo, sino todo lo contrario) No llegamos a fin de mes, no puedo pagar los estudios de mis hijos, me cortan la luz... Bromas las justas, ¿Sabes? Las justas